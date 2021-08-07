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Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

07.08.2021 01:14
Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay: "Öz İplik İş olarak tekstil emekçilerinin hak mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Öz İplik İş olarak...

Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay: "Öz İplik İş olarak tekstil emekçilerinin hak mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz"

ANKARA - Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Öz İplik İş olarak tekstil emekçilerinin hak mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

Öz İplik İş Sendikası, kuruluşunun 44'üncü yıldönümü nedeniyle bir otelde etkinlik düzenledi. 44. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onurunu, heyecanını, haklı gurunu yaşadıklarını belirten Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Bildiğiniz gibi 7 Ağustos 1978 yılında kurulan sendikamız, işçi hareketinin bugünlere kadar uzanan merkezlerinden biri oldu. Sendikamız, yüzlerce, binlerce işçiyi birleştiren, bir işçi hareketine dönüştü. Bu hareketin oluşması kolay olmadı, çok badireler atlatıldı. Çok mücadeleler verildi. 44'ncü yaş eşiğinde, bugünlere gelmemizde emeği geçen ve bu büyük mücadelenin isimsiz kahramanlarına buradan teşekkür etmek istiyorum. Ahirete göçenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

44 yıl önce, alın teri için yola çıkanların izinde yılmadan mücadele ettiklerini aktaran Ay, " Örgütlenme konusunda yaşadığımız zorluklara rağmen, pandemi sürecindeki sıkıntılara rağmen büyümeye de devam ediyoruz.1978 yılında, birlerle başlayan yolculukta, bugün 40 bine yakın Öz İplik İş ailemizle, 750 binlere yaklaşan büyük Hak İş ailesinin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Üyesi olduğumuz Hak İş Konfederasyonu ile Avrupa Sendikaları Federasyonu ve Tüm Endüstri Küresel İşçi Sendikaları Federasyonu'nun saygın ve etkin bir üyesi olarak ulusal ve uluslararası emek hareketine katkı veriyoruz. Çalışma hayatına ve insan hayatına dokunan; kadın, aile, liderlik, iş sağlığı ve güvenliği, dijitalleşme konularındaki proje ve eğitim faaliyetlerimizle öncü çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle salgın döneminde işçinin sağlığını, işini korumak ve yeni döneme hazırlık için yoğun çaba harcadıklarına değinen Rafi Ay " Üyelerimizin, emekçilerin sağlığını korumak için harekete geçtik, sorumluluk üstlendik görev aldık. Örgütlenme çalışmalarımızı sürdürürken, sendikamızda kurumsal kapasitemizi artırdık. Dijital dönüşüme uyum için eğitim projeleri uygulayarak geleceğe odaklandık. Sürdürülebilirlik, dünyamızı korumak adına inisiyatif aldık. Öz İplik İş'te sürdürülebilirlik birimi kurduk. Önemli kültürel hizmet olarak gördüğümüz projeler hayata geçirdik. Yaşadığımız ve yaşamak durumunda kalacağımız bütün sorunları aşmanın bir yolu olduğuna inanıyoruz. O da sendikal örgütlenmedir. Biz çalışmalarımızda azimli ve kararlıyız. Bu özgün duruşumuz ve kararlılığımız sayesinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ'le beraber sendikamız da her geçen gün büyüyor. 2021 Temmuz verilerine göre işkolumuzda 1 milyon 260 bin 188 kişi çalışıyor. Sendikalı işçi sayısı ise 106 bin 455 kişi. Yeterli mi elbette değil. Biz işkolumuzda çalışan işçilerin çoğunluğunun sendikalı ve toplu sözleşmeden yararlanır hale getirmek için çabalıyoruz. İşkolumuz Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri. Öz İplik İş olarak tekstil emekçilerinin hak mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

Program sonunda Öz İplik İş Sendikası 44. yıldönümüne özel düzenlenen "Tekstil Sektöründe Emek" temalı Fotoğraf Yarışması ödül töreni gerçekleşti. Ödülü kazanan kişiler ise Rafi Ay'dan plaketlerini aldılar.

Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hak İş, Mevla, işçi, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Öz İplik İş Sendikası 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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