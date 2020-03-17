Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay:

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Emekçiler halkımız için üretimin başındadır, korunmak ise en doğal talebidir.İşçiler, emekçiler en fazla risk altındaki grupların başında geliyor. Öz iplik iş olarak devletimizi ve işverenleri acil önlem almaya çağırıyoruz" dedi.



Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, halk sağlığını tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı şu açıklamalarda bulundu:



"Dünyanın gördüğü en önemli salgınlardan biri yaşanıyor. Koronavirüs Covid-19 salgınını ülkemizde de başladı.



Toplumun her kesimi Devletin öncülüğünde mücadele ediyor. Bu vesileyle başta hekimlerimiz olmak üzere, canla başla çalışan bütün sağlık emekçilerine saygılarımızı sunuyoruz. Ülkemizde kısa süre önce Covid-19 bulaşmış kişiler tespit edildi. Diğer bazı ülkelerde görüldüğü gibi salgın olmaması için tedbirler alınıyor.



Emekçiler halkımız için üretimin başındadır, korunmak ise en doğal talebidir.İşçiler, emekçiler en fazla risk altındaki grupların başında geliyor. Binlerce emekçi, fabrikalarda, işyerlerinde halkımızın ihtiyacı olan ürünlerin üretimi için risk altında üretimlerini sürdürüyor.İşyerleri işçilerin toplu olarak çalıştığı, yaşadığı yerlerdir. Ortak kullanılan, üretimin devam ettiği alanların, taşıma araçları, tuvalet, yemekhane, kantin gibi alanlarda hijyen sağlanması kritik önemdedir.Elbette hastalıkla mücadele için alınan önlemler çerçevesinde, gıdadan tıbbi malzemelere, bizim işkolumuz dahil çok sayıda işkolunda üretimin devamı gereklidir. Ancak insan sağlığı ve canından önemli olamaz.



Koronavirüsle mücadele ve halkımızın temel ihtiyaçları bakımından kritik ve hayati ürünleri üreten işyerleri dışında kalan, emekçilerin sağlığı açısından en ufak bir risk bulunan işyerlerinde Üretime ivedilikle ara verilmelidir. Bu bir İş Sağlığı ve Güvenliği meselesidir. Kanun işçilerin sağlık ve güvenliğini koruma görevini işverene vermiş ve maliyeti de işçiye yansıtmasını yasaklamıştır. İşçiler ücretlerinde herhangi bir gerileme olmayacak şekilde ücretli izne çıkarılmalıdır.Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tedbir paketi üzerinde çalışıldığını ve bu hafta içinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacağını duyurdu. Bu tedbir paketinin içinde mutlaka işçileri koruyacak önlemler ve oluşacak maliyetin kamu tarafından karşılanmasına dair tedbirlerin bulunmasını talep ediyoruz.İşverenler hızla koronavirüs Covid-19'dan korunmak için işçilerin başta eğitim olmak üzere her türlü fiziki ve hijyen gereksinimlerini karşılamalı, mümkün olan işkollarında çalışmayı durdurmalıdır." - ANKARA