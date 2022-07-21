Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan örgütlenme açıklaması Açıklaması

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, sendikal örgütlenmeyi engelleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir restoranda düzenlenen programda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutlayan Ay, sendika olarak geleneksel hale getirdikleri programın bu yıl 7'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın tarihi bir değişimden geçtiğine dikkati çeken Ay, şöyle konuştu:

"Ülke olarak önümüzde ağır ekonomik sorunlar var. Halkımızın alım gücü hızla azalıyor. Enflasyon belası bir kez daha yakamıza yapıştı. Enflasyon en fazla ücretli çalışanları, dar gelirleri etkiliyor. Bizler emeğimizle geçinen insanlarız. Bunun karşılığında da ücret alıyoruz. Ancak enflasyon nedeniyle ortaya çıkan hayat pahalılığı ekmeğimizi küçültüyor. Emek kesimi olarak bu sürece sessiz kalamayız. Bir an önce toplumsal bir uzlaşıyla enflasyona karşı mücadele edilmesi en öncelikli taleplerimizden biridir."

"Yetki verildiği anda toplu sözleşme süreci başlatılabilmeli"

Türkiye'de ekonomik ve sosyal sorunlarını aşılması için atılacak ilk adımlardan birinin sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Örgütlenme anayasal bir hak olduğuna göre bu hakkın kullanılmasını engelleyenlere en ağır cezalar verilmeli. Teknik olarak ise bir iş yerinde örgütlenme sağlandığında kayıtlardan yetki seviyesine gelindiği görüldüğü ve yetki verildiği anda toplu sözleşme süreci başlatılabilmeli. İşveren itiraz ediyorsa yargı yoluna gidiyorsa gitsin ama toplu sözleşme süreci de başlasın. Bütün kayıtlar devletimizin elinde, bilgisayar ortamında bulunuyor. Bir iş yerinde yetkinin olup olmadığını görmek için özel çalışmaya gerek yok."

Ay, emek olmadan sermayenin anlamının olmadığını dile getirerek, "Toplu pazarlık ve sosyal diyalog olmadan da sağlıklı bir iş yeri, sağlıklı bir ekonomi olması mümkün değil." dedi.

Örgütlenme konusunda işverenlerin dışında rakip bazı sendikalarla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Ay, şunları söyledi:

" Karabük'te örgütlü olduğumuz bir iş yerinde, rakip sendikanın sahaya sürdüğü bir kendini bilmez zorba, 17 Temmuz gecesi, üyelerimizden birini kandırarak, iyi niyetinden faydalanarak evinden çıkmasını sağlamış, hiçbir suçu, kusuru olmayan bu arkadaşımızı darbetmiş, tehdit etmiştir."