Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "Kayıt Dışı Çalışma Erkeklerde Yüzde 30,2, Kadınlarda İse...

Öz İplik-İş tarafından yürütülen ve Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen "Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleşti. Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Öz İplik-İş'in üye sayısının yüzde 35,6'sı kadınlardır" dedi.



Öz İplik-İş tarafından Norveç Büyükelçiliğinin finansal desteğiyle yürütülen "Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması Projesi"nin kapanış toplantısı, Ankara Hilton Garden Inn Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, sendikanın yürüttüğü projelerin beş tanesinin doğrudan kadın çalışanlara yönelik olduğunu söyleyerek, Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Arttırılması Projesi'nin de çalışma hayatında, sendikal camiada, sendikalaşmada, sendikalarda farkındalık oluşturduğunu belirtti. Ay, "Tokat'ta düşük refah seviyesine sahip 15-29 yaş arasında 50 işsiz kadına İşkur desteği ile eğitim verdik. Verilen eğitimler işletmelerin bildirdiği ihtiyaçlara göre yenilikçi alanlardan seçildi. Böylece istihdam kolaylaştırıldı. Projemiz sonunda kadınların istihdamının artırılması yanında, uzun dönemli politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacak çıktılar da ürettik. İşsizliğin azaltılmasına yönelik öneriler geliştirdik" ifadelerini kullandı.



Son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda kadınlar için önemli adımlar atıldığını, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için önemli teşvik ve düzenlemeler hayata geçirildiğini kaydeden Ay, buna rağmen ancak kadının çalışma hayatına katılmasını engelleyen veya istihdamda kalmasını zorlaştıran bazı sorunların güncelliğini koruduğunu belirtti. Ay, bu gibi sorunların başında da kadın erkek eşitsizliğine dayalı toplum algısı, eğitim, iş yerlerindeki ayrımcı uygulamalar, çalışma-sosyal hayat dengesinin sağlanamadığı iş ortamının geldiğini açıkladı.



"Erkeklerde kayıt dışı çalışma yüzde 30,2 seviyesindeyken, kadınlarda yüzde 41'e ulaşmaktadır"



Kadınların hem çalışma hayatının içerisinde hem de çalışma hayatına girerken engellerle karşı karşıya olduğunu belirten Ay, bu olumsuz etkenlerin sendikalardaki kadın örgütlenmesini de önemli oranda etkilediğini söyledi. Kadınlarda kayıt dışı çalıştırmanın erkeklere kıyasla çok daha yüksek olduğunun altını çizen Ay, "Erkeklerde kayıt dışı çalışma yüzde 30,2 seviyesindeyken, kadınlarda yüzde 41'e ulaşmaktadır" dedi.



"Öz İplik-İş'in üye sayısının yüzde 35,6'sı kadınlardır"



İş kolundaki ve sendikadaki üye kadın profiline ilişkin bilgi veren Ay, şunları kaydetti:



"Sendikamızın örgütlü olduğu dokuma, hazır giyim ve deri iş kolu, kadın istihdamının en yoğun olduğu sektörlerden biridir. Sendikamızın 30 bin 486 üyesinin yüzde 35,6'sı kadınlardır. İş kolumuz, ihracat, istihdama katkısı, imalat sanayindeki ağırlığı gibi çeşitli kanallardan önem taşımaktadır. Çalışan kadın sayısının fazla olması sektörümüzü ayrıca önemli kılmaktadır. TEPAV verilerine göre imalat sanayiinde çalışan kadınların yüzde 43,7'si tekstil-hazır giyim-deri sektöründedir. Öz İplik-İş de bu nedenle kadınların çalışma ve istihdamına yönelik projeler üstlenmektedir. Bunlar arasında kadınların sendikalarda daha fazla görev alması, yönetim kademelerine girmesi yönünde yürüttüğümüz projeden ayrıca gurur duyuyoruz."



Kadın çalışanların sendikalara karşı erkek egemen algılarının bir şekilde kırılması gerektiğini dile getiren Ay, "Biz bu algıyı Öz İplik-İş Teşkilatı içerisinde kırmaya başladığımızı düşünüyoruz. Daha önceki yıllarda sendikamızın düzenlemiş olduğu faaliyetlere katılan kadın üyelerimizin sayısı çok az iken, bugün kadın komitemiz ciddi çalışmalara imza atıyor. Hem Hak-İş hem Öz İplik-İş Sendikası olarak bu konuda biraz iddialı konuşuyoruz. Gerek politika önerileri geliştirme konusunda, gerek etkinlik gerçekleştirme konusunda, gerekse de rakamsal verilerle iş kolumuzda en aktif sendika ve konfederasyonuz. Yaptığımız çalışmalarla ve projelerle son on yılda kadın üye oranımız yüzde 20'lerden yüzde 35 seviyesine ulaşmış durumda. Bundan yaklaşık on yıl öncesine kadar sendikamızın zorunlu organlarında kadın temsili yok iken, şimdi kadın komitemizden bazı arkadaşlarımız bu organlarda yer alıyor. İş yeri temsilciliğinde kadın oranımız artmış durumda. Sendikamızın genel merkez kadın delege oranında ise yüzde 22.5 ile oldukça önemli bir artış sağlanmıştır. Yine iş yeri sendika baş temsilcilerimizdeki kadın oranı yüzde 26'dır. Genel merkezde çalışan kadın oranımız ise yüzde 41 seviyesindedir" diye konuştu.



"Kadın çalışanların desteğiyle sendikaların daha da güçleneceğine inanıyoruz"



"Öz İplik-İş Sendikası olarak kadın çalışanların desteğiyle sendikaların daha da güçleneceğine inanıyoruz" diyen Ay, "Sendikaların büyümesi, sendikal yapının geleceği için kadın çalışanların desteğini istiyoruz. Kadın renginin yansımadığı bir çalışma yaşamı istemiyoruz. Eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanması, iş ve ev yaşamı uyum dengesinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve tacizin önüne geçilmesi için kampanyalara aktif katılarak destek veriyoruz. Avrupa ve dünyanın gündeminde yer alan cinsiyet eşitliğine yönelik plan ve programlara ilişkin somut projeler üreterek içselleştiriyoruz. Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet ve istismar davalarında da en ağır cezaların uygulanmasını istiyoruz" açıklamalarında bulundu.



Ay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne değinerek, "Dünyanın değişik coğrafyalarında çocuklarıyla savaşın ortasında kalan, evlatları şehit olan, haksızlığa uğrayan, şiddet gören, kadınlık onuru zedelenen, yarınları için demokrasi ve hak mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyor, verdikleri mücadelede zafer diliyoruz. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, sevginin, şefkatin, özverinin simgesi olan kadınlara başarı, mutluluk ve sağlık diliyorum. Hak-İş ve Öz İplik-İş Sendikası olarak 'fıtratta farklılık, haklarda eşitlik diyoruz" dedi.



"Çalışkanız ve çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen bir milletin çocuklarıyız"



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, Öz İplik-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dileyerek, "Genel kuruldan sonra her alanda olduğu gibi Öz İplik-İş Sendikamızda kadın konusunda, kadın emeği ve kadın sendika lideri oluşturma konusunda ciddi bir irade olduğunu görüyorum. Bunu samimiyetle ve içtenlikle istediklerini biliyorum. Türk toplumunun kadınları ve erkekleri hem ülkesi, hem geleceği hem de helal kazanç için ciddi fedakarlıklar yapabilecek bir toplumun fertleridir. Çalışkanız ve çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen bir milletin çocuklarıyız. Yaşadığımız bütün zorluklara rağmen bu ülkenin geleceğinden ve gücünden hiçbir zaman ümidimizi kesmedik" şeklinde konuştu.



"Projelere katılan kadınları dinleyince heyecanlandım"



Sendikacılık konusunda kadınlara büyük iş düştüğünü vurgulayan Arslan, "Öz İplik-İş Sendikamızın Bolu'da gerçekleştirilen 'Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi'nin kapanış toplantısında projelere katılan kadınlarımızı dinleyince heyecanlandım. Kadın-erkek olarak projeye katılmışlar. İş hayatıyla aile hayatının uyumunu hedeflemişler. Bu projede çok güzel geri dönüşler vardı. Takdir edilecek bir projeydi. Sendikamızın bu tür projelerini ve çalışmalarını çok önemli buluyorum. Bunun mutlaka geri dönüşlerinin olacağını düşünüyorum. Kadın komiteleri olarak kadınların çektiği sıkıntıları, sorunları bulup gerekirse bu konuda hükümete yön vereceğiz. Kadınların yaşadığı zorlukları bir bir tespit edip, bunlarla mücadele edeceğiz. İş yerlerinde bu konuyu öne çıkaracağız. Bunları kadın sendikacıların eliyle yürütmeye çalışacağız. Bunun için de sendikalarımızın ve komitelerimizin daha çok inisiyatif alması gerekiyor. Siz sendikacılık konusunda bir adım atarsanız sendikamızın da size destek olmak için beş adım atacağını düşünüyorum. Bu konuda ben de size destek olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.



Norveç Büyükelçiliği Kıdemli Danışmanı Timur Saydan da projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, cinsiyet eşitliği ve kadın konularında sendikaların girişimlerinin kendileri için son derece önem arz ettiğini kaydederek, "Bu proje ile beraber olgunlaşmış olan işbirliğimizin bundan sonraki süreçlerde de süreklilik arz etmesini diliyorum" dedi.



Braathens IT Kilit Müşteri Yöneticisi Pınar Kalaycı Hansen de konuşmasında Norveç'teki uygulamalara ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleşti. Türk sanat müziği dinletisi ve akşam yemeği ile devam eden toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Toplantıya Ay, Arslan ve Saydan'ın yanı sıra Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Proje Koordinatörü ve Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan, Şık Makas Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Nafi Şen, Norveç Büyükelçiliği Kıdemli Danışmanı Timur Saydan, ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz, Braathens IT Kilit Müşteri Yöneticisi Pınar Kalaycı Hansen, ILO Temsilcisi Emel Akalın, HAK-İŞ ve bağlı sendikaların başkan, yönetici ve kadın komitesi başkanları, insan kaynakları müdürleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sendikanın il başkanları ve yöneticileri, kadın komitesi üyeleri, sosyal taraflar, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.



Proje Koordinatörü ve Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Özcan, bir yıl boyunca süren projenin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. - ANKARA

