Öz İplik İş Sendikası'ndan

Öz İplik İş Sendikası, 24 Kasım'da "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.



Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Öz İplik İş Sendikası tarafından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle yürütülen "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi" 10 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilerek uygulanmaya başlandı. Proje ile iş yerinde şiddete yönelik farkındalığı artırarak konuya ilişkin rehber olacak politikalar oluşturmak ve iş yeri şiddetine karşı mücadelenin bir parçası olmak hedefleniyor. Bu kapsamda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle projenin tanıtımı ve projenin açılışını gerçekleştirmek üzere 24 Kasım'da Ankara'da bir basın toplantısı düzenlenecek. - ANKARA