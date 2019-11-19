Son Dakika Haberleri: Öz İplik İş Sendikası'ndan "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi"
Son Dakika Güncel Öz İplik İş Sendikası'ndan 'İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi' - Son Dakika

Öz İplik İş Sendikası'ndan "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi"

6 saat önce

Öz İplik İş Sendikası, 24 Kasım'da "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

Öz İplik İş Sendikası'ndan

Öz İplik İş Sendikası, 24 Kasım'da "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.


Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Öz İplik İş Sendikası tarafından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle yürütülen "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi" 10 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilerek uygulanmaya başlandı. Proje ile iş yerinde şiddete yönelik farkındalığı artırarak konuya ilişkin rehber olacak politikalar oluşturmak ve iş yeri şiddetine karşı mücadelenin bir parçası olmak hedefleniyor. Bu kapsamda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle projenin tanıtımı ve projenin açılışını gerçekleştirmek üzere 24 Kasım'da Ankara'da bir basın toplantısı düzenlenecek. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı
İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız PKK yandaşlarına "Ne mutlu Türküm" diye haykıran Fransız kadından mesaj var: Beni arıyorlar Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:38:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öz İplik İş Sendikası'ndan "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]