Öz İplik İş Sendikasından örgütlenmeyi engellediği belirtilen işverene tepki Açıklaması - Son Dakika
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Öz İplik İş Sendikasından örgütlenmeyi engellediği belirtilen işverene tepki Açıklaması

23.08.2022 12:02
Öz İplik İş Sendikasından örgütlenmeyi engellediği belirtilen işverene tepki Açıklaması

Öz İplik İş Sendikası, sendikalarına üye olan işçilere baskı yapıldığını öne sürerek, "Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır.

Öz İplik İş Sendikası, sendikalarına üye olan işçilere baskı yapıldığını öne sürerek, "Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur." ifadelerini kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Zonguldak Çaycuma'da faaliyet gösteren Nersoy Tekstil işçilerinin bir süre önce Öz İplik İş'e üye olduğu, ardından işveren ve işveren vekillerince işçilere baskı yapıldığı belirtildi.

Öz İplik İş'e üye olan 3 işçinin işten çıkarıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak, anayasal haklarını kullanmak istiyor. Nersoy Tekstil, Anayasa'nın 51. maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal ediyor. Şirket yetkilileri söz konusu tutum ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanunu'nun 118'nci maddesi kapsamında kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor. Nersoy Tekstil işçilerinin örgütlenme mücadelesi durmayacak, buradaki emekçiler Öz İplik İş çatısı altında mücadelelerine devam edecek. Biz, üyelerimiz için buradayız. 760 bin üyesiyle HAK-İŞ, 44 bini aşkın üyesiyle Öz İplik İş Sendikası olarak üyelerimizin yanınızdayız."

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz İplik İş Sendikasından örgütlenmeyi engellediği belirtilen işverene tepki Açıklaması - Son Dakika

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