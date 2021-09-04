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Öz İplik İş Sendikası yenilikçi bir projeye imza attı - Son Dakika

Öz İplik İş Sendikası yenilikçi bir projeye imza attı

04.09.2021 10:49
Öz İplik İş Sendikası yenilikçi bir projeye imza attı, System.String[]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçi ceza paraları kapsamında desteklenen "Dijital Dönüşüm ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması" projesi kabul edilerek uygulanmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçi ceza paraları kapsamında desteklenen "Dijital Dönüşüm ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması" projesi kabul edilerek uygulanmaya başlandı.

"Dijital Dönüşüm ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması" projesiyle ilgili Öz İplik İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçi ceza paraları kapsamında desteklenen "Dijital Dönüşüm ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması" projemiz kabul edilerek uygulanmaya başlandı.

Sürekli gelişim içinde olan "dijital dönüşüm"; yeni iş alanları; yeni iş yapma biçimleri, değişen hayat tarzları, eğitim yöntemleri, toplantı biçimleri, güvenlik sorunları gibi birçok bilinmezi de gündeme taşımaktadır. Tüm kurum ve süreçleri önemli oranda değiştirecek dijital dönüşümün, ekonomiler için olduğu kadar toplum için de muazzam fırsatlar ve tehditler ortaya çıkarması beklenmektedir.

Dijital dönüşüm, son yıllarda çalışma yaşamının en öncelikli konularından birisi olarak gündemde yerini alırken, Aralık 2019'de Wuhan'da ortaya çıkan Korona virüsün yol açtığı Kovid-19 salgınının dünyaya yayılmasıyla birlikte sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, tüm sektörlerin ve işletmelerin hayatta kalmaları ve işlerini sürdürmeleri adına bu sürece uyum konusunda adım atılması gerekliliği oldukça çarpıcı ve hızlı bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Covid 19 sonrasında "yeni normal" hayata geçiş konusunda vakit geçmeden hazırlanmak kaçınılmazdır. Dijital teknolojilerin benimsenmesi, bu alandaki becerilerin arttırılması gelecekteki ekonomik büyümenin en önemli faktörüdür. Salgının insanlar üzerinde bıraktığı etki teknolojiye, dijital dönüşüme adaptasyonu hızla beraberinde getirmiştir. İklimden teknolojiye pek çok şeyin değiştiği bir dünyada pandemi gibi durumlara kurumların hazırlıklı olması gerekmektedir.

Covid-19 Pandemisinin yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında alışa geldiğimiz şekilde yürüttüğümüz iş süreçlerinin çoğu dijital ortama taşınmak durumunda kalmıştır. Bu hızlı geçiş nedeniyle birçok kurum dijital dünyaya uyum sağlamakta zorlanmış ve faaliyetlerini gerçekleştirememiştir.

Sendikalar tüm diğer ülkeler, sektörler, kurum ve kuruluşlar gibi bu sürece hazırlıksız yakalanmış, projelerin hayata geçirilmesi, üyelerine eğitim verilmesi, endüstriyel ilişkiler ve uluslararası ilişkiler alanında toplantılar yapılması konusunda oldukça zorlu bir süreçten geçmiştir.

Dijitalleşmeyle birlikte sürekli mesleki eğitim programlarını devam ettirmek, yaşam boyu öğrenmeye erişim sağlayarak işgücünü geliştirmek, çalışanlara dijital becerileri kazandırmak adil dijital çalışma ortamına geçiş için önemli bir temel motivasyondur.

Dijitalleşme riskler kadar fırsatlar demektir. İşin geleceği ile ilgili mevcut araştırmalar, işçiler arasında kazananlar olacağı gibi kaybedenlerin de olacağını göstermektedir.

Sendikalar, yeni dijital ekonomide çalışanların çıkarlarını desteklemek ve korumak için üyeleriyle ve çalışanlarla sürekli eğitim sürdürebilmek için zemin oluşturmak zorundadır.

Değişen bu sürece uyum sağlamak son derece kritiktir. Bu zorlukların aşılarak dijital becerilerin arttırılması yoluyla çalışanların sürdürülebilir eğitime erişiminin sağlanması konusunda sendikamız sorumluluk üstlenmiş ve bu projeyi dizayn etmiştir.

Dijital dönüşüm ve becerilerin arttırılması yoluyla çalışanların sürdürülebilir eğitime erişiminin sağlanması projesinin en temel amacı eğitime katılan işçilerin dijital dönüşüm, dijital araçlar, dijital ortamda örgütlenme, iletişim Uygulamaları, eğitim programları ve İş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili eğitilmeleri ve konu ile ilgili farkındalıklarının arttırılmasıdır." - ANKARA

Öz İplik İş Sendikası yenilikçi bir projeye imza attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geri dönüşüm, Koronavirüs, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öz İplik İş Sendikası yenilikçi bir projeye imza attı - Son Dakika Ekonomi


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