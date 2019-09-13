Son Dakika Haberleri: "Öz kaynaklarımızla yola devam etmek istiyoruz"
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"Öz kaynaklarımızla yola devam etmek istiyoruz"

53 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyenin işletmeciliğini yaptığı Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'ndaki restoranda, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Özlü, 31 Mart 2019 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında yaptıkları çalışmaların sunumunu gerçekleştirdi.

Özlü, konuşmasında, her ay bilgilendirme toplantısı yapmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Belediyenin 31 Mart tarihinde 477 milyon olan borcu, 15 Ağustos itibarıyla 451 milyon liraya düştü. Borçlarımız azalıyor, öncelikli amacımız borçları sıfırlamak değil, dengeyi sağlayabilmektir. Gelir-gider dengesini sağlayabilmek istiyoruz. Piyasadan emlak, su, ilan ve diğer kalemlerde 82 milyon alacağımız bulunuyor, şeffaf yönetim anlayışı ile bu dengeyi sağlamak için çalışıyoruz."

Yeni birimler kurduklarını aktaran Özlü, "Bünyemizde bulunan şirketlerde düzenlemelere gittik. İletişim, Projeler ve Yatırım Koordinasyon ofisleri kurduk, uzmanlaşma ve kurumsal kapasite artışı için bu ofisleri kurduk. Son 5 ayda kredi kullanmadık, borçlanarak değil, öz kaynaklarımızla devam etmek istiyoruz. Yakın zamanda da kredi çekmeyi düşünmüyoruz." diye konuştu.

Konuralp Bölgesi'nde yapılaşma konusunda çalışma yaptıklarını aktaran Özlü, "Biz bu bölgede zemin +4'e izin veriyoruz, bu bölgeyi bununla sınırlandırdık." şeklinde konuştu.

Parkların milletin olduğunu aktaran Özlü, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini kurduklarını ve İstanbul Caddesi'nde bulunan tramvayı Melensu Parkı'na alacaklarını sözlerine ekledi.

Özlü daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda, Belediye Başkan yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu ve Belediye Başkanı Danışmanı Cengiz Tuncer de hazır bulundu.

Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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