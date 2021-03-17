Öz kaynaklarla yenilenen tesisler Arya A.Ş tarafından işletilecek - Son Dakika

Öz kaynaklarla yenilenen tesisler Arya A.Ş tarafından işletilecek

17.03.2021 11:27
Öz kaynaklarla yenilenen tesisler Arya A.Ş tarafından işletilecek, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, öz iştiraklerinden olan Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesislerde başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, öz iştiraklerinden olan Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesislerde başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı bir alt yapıya ve modern bir görünüme kavuşturulacak olan tesislerin 2021 turizm sezonunda da Arya AŞ. tarafından işletileceğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Sahip olduğumuz değerleri kentimiz için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesislerde şirketin öz kaynakları ile başlattığı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gazibeğendi, Sahil, Bülent Ecevit Parkı ve Güvercinada'da yer alan tesislerin elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları ile mutfak, depo ve oturma alanlarının yenilenmesini kapsayan çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yenileme çalışmalarının ardından dekore edilerek çok daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacak olan tesisler, geçmişte olduğu gibi yeni sezonda da Arya AŞ. tarafından işletilecek. Kuşadalılara ve ziyaretçilere uygun fiyata çok daha kaliteli hizmet vermeyi sürdürecek olan tesisler, kentin yeni cazibe merkezleri arasında yer alacak.

"Öz kaynaklarımızla yeniliyoruz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın büyük bir değişim süreci yaşadığına dikkat çekerek şöyle konuştu; "Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirerek hak ettiği yere kavuşturmak amacıyla başlattığımız hizmet seferberliği kendisini her alanda göstermeye başladı. 2021 turizm sezonunu caddelerimiz, sokaklarımız, meydanlarımız ve çarşılarımızla bütünüyle yenilenmiş olarak karşılamaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda profesyonel bir bakış açısı ile yeniden yapılandırarak finansal anlamda istikralı bir yapıya kavuşturduğumuz şirketimiz Arya tarafından işletilmekte olan tesislerimizde de yenileme çalışmalarına başladık. Tamamen kendi öz kaynaklarımız ile sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarının ardından tesislerimiz yine Arya AŞ. tarafından işletilecektir. Konu ile ilgili olarak kimi çevreler tarafından ortaya atılan aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Hemşehrilerimiz kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tip spekülatif haberlere itibar etmemeliler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sahip olduğumuz değerleri kentimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kuşadası'nın malları Kuşadalılarındır ve kimsenin bu mallar üzerinden rant elde etmesine izin vermeyiz" dedi. - AYDIN

Öz kaynaklarla yenilenen tesisler Arya A.Ş tarafından işletilecek
Öz kaynaklarla yenilenen tesisler Arya A.Ş tarafından işletilecek

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öz kaynaklarla yenilenen tesisler Arya A.Ş tarafından işletilecek - Son Dakika


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