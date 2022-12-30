Öz kızını boğarak öldüren anneye son sözleri soruldu, sadece iki cümle söyledi

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Başkent'te öz kızı Esma Nur Çakmak'ı boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan anne Hamide Çakmak için karar açıklandı. Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamide Çakmak ve taraf avukatları katıldı.

İKİ CÜMLELİK SAVUNMA YAPTI

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Çakmak, "Bir şey demiyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi. Sanık savunması sonrası kararını açıklanmak üzere duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme heyeti, sanık Çakmak için müebbet hapis cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'nın Mamak ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen olayda Hamide Çakmak, polisi arayıp, kızını ipe asılı halde bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi. Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı. Sorguda kızını öldürdüğünü itiraf eden Hamide Çakmak tutuklanırken, Yunus Çakmak ise serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açmıştı.