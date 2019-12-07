Son Dakika Haberleri: Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı
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Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı

6 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.'ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. gözaltına alındı.

Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.'ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. gözaltına alındı.

İlçedeki bir lisenin son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., bugün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü. Öğretmenine öz babası S.Ş'nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.'yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.'yi iş yerinde gözaltına aldı. 2 yıldır istismara uğradığını iddia eden Z.Ş., babasının aynı şekilde kardeşi S.Ş.'ye de aynı şeyleri yaptığını öğrenince durumu anlatmaya karar verdiğini söyledi. İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


- Tokat
Erbaa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:58 Kaynak: DHA
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