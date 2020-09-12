Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurdu - Son Dakika

Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurdu

Baba ve oğul arasındaki tartışmada kan aktı

BURSA - Bursa'da baba ve oğul arasındaki kavgada kan aktı. Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden yaralayan baba kayıplara karışırken ağır yaralı oğul hastaneye kaldırıldı.

Olay İsabey Mahallesi Anafartalar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Oğlu Nuri Y. ile tartışan baba Sami Y. evden aldığı pompalı tüfek ile iki el oğluna ateş etti. Göğsünden yaralanan Nuri Y. yere yığıldı. Baba Sami Y. suç aleti pompalı tüfeği de yanına alıp mavi renkli kapalı kasa bir kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralı Nuri Y.'yi Gürsu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri oğlunu pompalı tüfek ile vurup kaçan babayı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.