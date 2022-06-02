Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan orman yangınlarıyla mücadele açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan orman yangınlarıyla mücadele açıklaması Açıklaması

02.06.2022 12:56
Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan orman yangınlarıyla mücadele açıklaması Açıklaması

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Tasarruf amacıyla ormanlarla ilgili önleyici tedbirlere harcanmayan paranın katbekat fazlası yangınlardan sonra harcanmak zorunda kalınır. Ormanları korumaya harcanacak paradan kaçınılmaması gerekir." dedi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Tasarruf amacıyla ormanlarla ilgili önleyici tedbirlere harcanmayan paranın katbekat fazlası yangınlardan sonra harcanmak zorunda kalınır. Ormanları korumaya harcanacak paradan kaçınılmaması gerekir." dedi.

Aslan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Öz Orman-İş Sendikası'nın 25 bine yaklaşan üye sayısıyla iş kolunun en büyük sendikası olduğunu söyledi.

Sendikalarının Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde örgütlü olduğunu belirten Aslan, köklü her iki kurumun haksız yere yıpratılmasını kabul etmediklerini vurguladı.

Türkiye'nin geçen yıl, tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşadığını anımsatan Aslan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Muğla'nın Datça ilçesinden Hatay'da Suriye sınırına kadar geniş bir alanda orman yangınlarıyla mücadele ettik. Bu yangınlarda orman işçilerimiz özveriyle mücadele yürüttü. Geçen yıl üç arkadaşımız bu mücadele sırasında hayatını kaybetti. Bu üç arkadaşlarımızla birlikte orman teşkilatımızın şehit sayısı 133 oldu. Devletimizden yasal düzenlemeyle bu arkadaşlarımıza şehitlik unvanlarını vermesini istiyoruz."

"Kadro müjdesiyle işçilerin motivasyonu yükselecektir"

Aslan, orman teşkilatında 13 bin 600 işçinin geçici statüde çalıştığını belirterek, yılda 10 ay istihdam edilen bu işçilerin kalan 2 ay boşta bırakıldığına dikkati çekti.

Bu durumun orman yangınlarıyla mücadeleyi aksattığını dile getiren Aslan, "Ormanlarımız 12 ay yerinde duruyor ancak ormanları koruyan işçiler 10 ay çalışıyor. Bu 2 ay içinde ormanlarımız korumasız hale geliyor. İş devamlı ama işçiler geçici. İşçilerimiz 12 ay iş, 12 ay AŞ istiyor. Bu konun bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Geçici orman işçilerinin moral ve motivasyonu kadro müjdesiyle yükselecektir." dedi.

"Yangın gözetleme kulecilerinin sayısı artırılmalı"

Orman yangınlarını önleyecek tedbirlerden tasarrufa gidilmemesi gerektiğini belirten Aslan, "Tasarruf amacıyla ormanlarla ilgili önleyici tedbirlere harcanmayan paranın katbekat fazlası yangınlardan sonra harcanmak zorunda kalınır. Ormanları korumaya harcanacak paradan kaçınılmaması gerekir." diye konuştu.

Helikopter ve uçakların tepe yapmış orman yangınını baskılayıp yere indirdiğini, yangını asıl söndürenlerin ise sahadaki orman işçileri olduğunu vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla mücadelede uçak, helikopter, termal kameralar, İHA'lar olması gerekir ama burada atlanan bir unsur var. Bu yangın gözetleme kulecileri. Bu arkadaşlarımız, dağların en yüksek kesimlerinde ormanı gözetler ve gördüklerini merkeze bildirir. Kuleciler bulundukları coğrafyayı avucunun içi gibi bilir. Bunların sayısı 1400'lerden 800'lere kadar düştü."

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Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan orman yangınlarıyla mücadele açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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