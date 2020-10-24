Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, Hak-İş'in 45. yılını kutladı - Son Dakika

Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, Hak-İş'in 45. yılını kutladı

24.10.2020 13:39
Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, Hak-İş'in 45. yılını kutladı, System.String[]

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Hak-İş Konfederasyonu'nun 45. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "45 yıllık tarihi sürecimizde mazlumun yanında, zalimin karşısında durduk.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Hak-İş Konfederasyonu'nun 45. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "45 yıllık tarihi sürecimizde mazlumun yanında, zalimin karşısında durduk. Sendikacılığın bir emek hareketi olduğu bilinci ile kurulan Hak İş, tarihin bütün aşamalarında milletten olduğunu, milletin kendisi olduğunu göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan yayınladığı mesajda, sendikacılığın ülke coğrafyasında başladığı yılları göz önünde bulundurulduğunda, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, devleti yaşat ki insan yaşasın" duruşunu sergileyerek sendikal eylemlerini hayata geçirdiklerini belirtti.

"Bizim için sendika, hak işten öncesi ve Hak İş'ten sonrası olarak yorumlanmalıdır" ifadelerini kullanan Settar Aslan, mesajında şu açıklamada bulundu:

"Hak-İş kuruluşunun esas temelini insan odaklı bir sendikal mantık üzerine geliştirmiştir. Adalet zemini üzerinde inşa edilen hak arama mücadelesini özgürlük ve hakkaniyet felsefesi ile geliştirmiştir. İnsanı merkeze alan mücadelenin yöntemi ise erdemli anlayışın, çözüm odaklı hizmet sendikacılığının kazanımlar ile daha güçlü olmasını sağlamaktır. Bu mücadeleyi verirken de her zaman emekçinin ve ekmeğinin hizmetkarı olduğumuzu unutmadan, unutturmadan hareket ettik. Hak-iş ve bağlı sendikaları olarak, güçlü olmanın değil, haklı olmanın mücadelesini, hak merkezli bir duruşla ortaya koyduk. Her zaman üyelerimizin menfaatlerini ilk sıraya yerleştirip, kahır ve çile yönüyle verilen mücadeleyi de sırtlanmasını bildik. Dünya mazlumlarının çaresizliğine çare olmaya yaklaşık 700 bin üyenin emri, telkini kabul edip, kardeşlik çınarımızın yüceltilmesinde sorumluluk üstlendik. Hak-İş Konfederasyonunun her bir ferdine yakışanın onurlu bir yaşam olması gerektiği bilinci ile verdiğimiz 45 yıllık emek hareketinin durmayan, yorulmayan neferleri olduk. Mazlum ve mağdur coğrafyaların ümidi haline gelmiş olmanın bilinci ile kardeşliğin ve dayanışmanın sesi olmayı başardık. Durdurulmak istenen Türkiye'nin dinamosu, demokrasinin savunucusu, ekmeğin ve emeğin güçlü savunucu olmayı başardık. Biz Hak-İş ve bağlı sendikaları olarak emeğin sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, insanın var olduğu her yerde, hakkı üstün kılmanın derdi olması gerektiğini haykırdık. Bizim amacımız sadece Türkiye'de büyük Hak-İş olmak değildir, bizim amacımız dünyada hakça bir mücadele etrafında birleşip, dünya coğrafyasına insanı yaşatan devlet geleneğimizi idrak ettirmektir. Örnek sendikacılığın olmazsa olmazı olan bir ve bütün olma çabamızı akamete uğratmak isteyenler karşısında, öznesi kardeşlik olan duruşumuza halel getirilmemesi yönünde tavır takındık. Sendikacılığın olmazsa olmazı olan aile kavramı etrafında birleşip, büyük bir aile olmanın ruhunu, sorumluluğunu her zaman hissetmeli, kardeşlik çınarımızın tarihten gelen gücünü akamete uğratmak isteyenler karşısında bir ve bütün olmalıyız. Bu sebeple büyük Hak-İş Konfederasyonunu inşa eden, erdemli sendikacılık çınarının kolları hükmünde olan bağlı sendikaları olarak, bu güne kadar Hak-İş Konfederasyonuna emek vermiş olan genel başkanlarımızın, yönetim kademesindeki her bir ferdin emanet ettiği Hak-İş davasını daha da ilerilere taşımak boynumuzun borcudur. Bu dava birlerle başlayan ve yüzbinleri bulan büyük bir davadır. Bu davaya layık olmak dünya mazlumlarının arzusudur. Bu sebeple Büyük Hak İş ailesi olarak nice 45 yıllara diyoruz." - ANKARA

Kardeşlik, Sendika, Türkiye, Hak İş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, Hak-İş'in 45. yılını kutladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullanan çete, iş insanını 20 bin lira dolandırdı Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış
Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı         
13:32
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:01
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar         
11:27
Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör konuştu: Yan etki hissetmedim, aşıya karşı çıkmayın Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör konuştu: Yan etki hissetmedim, aşıya karşı çıkmayın         
10:59
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 13:44:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, Hak-İş'in 45. yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei