Öz Orman-İş Sendikasından Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliğine ziyaret

Öz Orman-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Gün, Kilis İli Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat'ı ziyaret etti.

Gün, Kocabeyli köyündeki organik zeytinyağı üretim tesisi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis'in zeytincilik alanında kendisini ispatlamış bir kent olduğunu söyledi.

Kilis'in özellikle zeytin üretiminde Türkiye'de önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Gün, "Bir Antalyalı olarak zeytin üreticiliğine yabancı biri değilim ama burada daha da özen gösterildiğin gördüm. Halk üretim konusunda gayet bilinçli ancak tesisleşme için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İç ve dış piyasada gerekli ülke olarak tanıtımların yapılması konusunda gerekli tanıtımların gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gün ve beraberindekilere teşekkür etti.