Üye Girişi
Öz Petrol-İş'ten işten çıkarılan işçilere destek - Son Dakika

Öz Petrol-İş'ten işten çıkarılan işçilere destek

16.02.2022 16:12
Öz Petrol-İş'ten işten çıkarılan işçilere destek

Hak-İş'e bağlı Öz Petrol-İş, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir şirketin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 3 işçiyi işten çıkardığını bildirdi.

Hak-İş'e bağlı Öz Petrol-İş, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir şirketin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 3 işçiyi işten çıkardığını bildirdi.

Sendika üyeleri, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve söz konusu olayın yaşandığı iddia edilen Provel Sanayi ve Ticaret AŞ önünde toplandı.

Öz Petrol-İş Genel Başkan Yardımcısı Uğur Evkuran, burada yaptığı açıklamada, işverenin, üyelerinin iş akitlerini hukuksuz şekilde feshettiğini söyledi.

Evkuran, "Hak-İş Konfederasyonumuza üye arkadaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı bir durumu söz konusu değildir. Anayasal haklarını koruyan, kollayan işçi kardeşlerimizin sırf sendikaya üyeliklerini gerçekleştirdiklerinden dolayı yapılan mobbinglerin tamamen karşısındayız." diye konuştu.

Bu süreci sonuna kadar yürüteceklerini dile getiren Evkuran, işverenin işi diyalogla müzakere masasında çözmek yerine hukuksuz bir işlem gerçekleştirdiğini savundu.

Uğur Evkuran, "Bu kış kıyamette emekçi kardeşlerimizin dışarı atılmasından dolayı derin üzüntüler yaşamaktayız. Öz Petrol-İş'in bayrağını burada hep beraber dikmeye gönülden niyetliyiz." dedi.

"Örgütlenme mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

Öz Petrol-İş Hukuk Müşaviri Salih Erbaş ise tüm bu baskı ve yıldırma politikalarına rağmen işçilerin örgütlenme isteğinden vazgeçmediklerini söyledi.

İşverenlerin bu durumu anladığını belirten Erbaş, "İşveren, Ferhat Akbaba, Okan Demir ve Yusuf Pişken'in iş akitlerini, hiçbir gerekçe göstermeyerek tek taraflı feshetmiştir. Gücünü üyelerinden ve mücadele geleneğinden alan sendikamız Öz Petrol-İş, işçilerin işten çıkarılmasına sessiz kalıp köşeye çekilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İşverenin, işçilerin sendikaya üyelik hakkını açıktan engellemeye çalıştığını savunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Baskı ile işçileri sendikamızdan istifa ettirmeye çalışarak suç işlenmiştir. İşverenin bu suçu işlediğine dair ses kayıtları ve benzeri hukuki kanıtlar elimizde mevcuttur. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bizler, Öz Petrol- İş olarak örgütlenme çalışmamızdan da mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca işten çıkarılan arkadaşlarımız için sendikamız avukatları hukuki süreci başlatmış ve takibini gerçekleştirmektedir."

YORUMLAR
500

Tekirdağ, Hak İş, Petrol, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Petrol-İş'ten işten çıkarılan işçilere destek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:49 Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi! 35 yıl hapsi istendi
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:23:19. #1.11#
SON DAKİKA: Öz Petrol-İş'ten işten çıkarılan işçilere destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement