Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şubesinden tıbbi sekreterlerle ilgili açıklamaya tepki - Son Dakika
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Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şubesinden tıbbi sekreterlerle ilgili açıklamaya tepki

19.08.2022 16:58
Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şubesinden tıbbi sekreterlerle ilgili açıklamaya tepki

Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan tıbbi sekreterlerin vatandaşlara güçlük çıkarttığı iddiasının gerçek olmadığını belirtti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan tıbbi sekreterlerin vatandaşlara güçlük çıkarttığı iddiasının gerçek olmadığını belirtti.

Aykan, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, bir partinin il başkanlığından yapılan açıklamada, bazı hastane çalışanlarının vatandaşlara güçlük çıkarttığının iddia edildiğini söyledi.

Asılsız suçlama ve iddiaların hakkıyla görevini yerine getirmek için canla başla mücadele eden bir camiayı yıpratmak için yapıldığını öne süren Aykan, "Doktor bulunan polikliniklerin tamamında sekreterlerimiz olağanüstü çaba sarf etmektedir. Yataklı servislerde hastaların taburcu işlemlerinde, hastaların veya hasta yakınlarının iddia edildiği gibi herhangi bir evrak gezdirme işlemi yoktur. Bu söylemlerin hiçbiri kabul edilemez. Aslı bulunmayan suçlamaları kabul etmiyor, popülizme kurban olan parti yetkilisini tüm üyelerimiz adına kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Erol Olçok, Araştırma, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şubesinden tıbbi sekreterlerle ilgili açıklamaya tepki - Son Dakika

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