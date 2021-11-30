Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten aşı karşıtlarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Kovid-19 salgını sürecinde aşı karşıtlığının zararının artık herkese dokunduğunu ifade etti.

Sert, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan yeni varyantların vaka artışını hızlandırdığını belirtti.

Salgına karşı yaklaşık iki yıldır sağlık çalışanlarının canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Sert, ancak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çok yorulduğunu kaydetti.

Salgının kontrol altına alınmasını beklerken 230'ları aşan can kayıplarının, alınan tedbirlerin toplum tarafından yeterince uygulanmadığını gösterdiğini bildiren Sert, salgınla en etkin mücadelenin, toplumun büyük bölümünün aşılanmasıyla mümkün olduğuna dikkati çekti.

Sert, şunları kaydetti:

"Bizler sağlık iş yeri çalışanları, sağlık işçileri olarak görevimizi layıkıyla yapmaya devam ediyoruz. Biz her dakika virüs bulaşma riski ile mücadele ederken, sürekli canımızla sınav verirken, aşı karşıtlığının zararı artık hepimize dokunuyor. Aşı olmama artık kişinin kendi tercihi değil, tüm toplumu etkileyen, kendini korumaya çalışan vatandaşın da sağlık hakkını elinden alan bir yaklaşımdır. Sağlık iş yeri çalışanları, sağlık işçileri olarak herkesi kendisi için tanımlanmış dozlarda aşılarını vaktinde yaptırmaya davet ediyoruz. Çünkü artık çok yorulduk."