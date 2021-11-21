Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanlığına Devlet Sert yeniden seçildi - Son Dakika

Öz Sağlık İş Sendikası'nın 3. Olağan Genel Kurulunda Devlet Sert genel başkanlığa tekrar seçildi.

Sendikanın yazılı açıklamasına göre, genel başkanlığa yeniden seçilen Devlet Sert'in yardımcılıklarına Mustafa Özüpek, Süleyman Doğan, Remzi Karataş ve Adem Yavuz getirildi.

Devlet Sert, teşekkür konuşmasında, delegelerin kendisine ve yönetimine duyduğu inanç ve güvenden dolayı şükranlarını sunup, şu ifadeleri kullandı:

"Üye sayımızın 200 bin olması elbette çok önemli ama asla yeterli değil, zirvede kalmak, gönüllerde olmayı da bir o kadar önemsiyoruz. Genel kurulumuzda almış olduğumuz kararlarla bundan sonra dört yılımızın rotasını çizmiş olduk. Sendikal anlayışımızı birlikte icra edeceğiz."