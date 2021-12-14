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Öz Sağlık İş Sendikası'ndan "sağlıkçılara eşit zam" talebi - Son Dakika

Öz Sağlık İş Sendikası'ndan "sağlıkçılara eşit zam" talebi

14.12.2021 13:40

Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini belirtti.

Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini belirtti.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi önünde toplanan sendika üyeleri, çeşitli pankartlar açtı ve zam taleplerini içeren sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Ergin Balekoğlu, "Kamuoyunda 'hekim zammı' olarak adlandırılan çalışma, diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisiyle karşılaşılınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır. 'Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var' denilerek açıklanan zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp, kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Balekoğlu, kendilerinin de sağlık çalışanı oldukları gerçeğinin şartsız kabul edilmesini istediklerini dile getirerek, sağlığın bir ekip işi olduğunu sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına, Öz Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Kudret Örgel, Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy ile sendika üyeleri katıldı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Öz Sağlık İş Sendikası'ndan sağlıkçılara eşit zam talebi
Öz Sağlık İş Sendikası'ndan sağlıkçılara eşit zam talebi
Öz Sağlık İş Sendikası'ndan sağlıkçılara eşit zam talebi
Öz Sağlık İş Sendikası'ndan sağlıkçılara eşit zam talebi

Şehir Hastanesi, Lütfü Kırdar, İstanbul, Sendika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Sağlık İş Sendikası'ndan 'sağlıkçılara eşit zam' talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öz Sağlık İş Sendikası'ndan "sağlıkçılara eşit zam" talebi - Son Dakika
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