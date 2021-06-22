Üye Girişi
Öz Sağlık-İş Sendikası'nın anketine göre İSG uzmanları, "haksız suçlanma ve yargılanmadan" şikayetçi - Son Dakika

Öz Sağlık-İş Sendikası'nın anketine göre İSG uzmanları, "haksız suçlanma ve yargılanmadan" şikayetçi

22.06.2021 11:08
Öz Sağlık-İş Sendikası'nın anketine göre İSG uzmanları,

İş Sağlığı ve Güvenlik (İSG) uzmanları, en önemli mesleki sorunlarının "haksız suçlanma ve yargılanma" olduğu görüşünü ifade etti.

İş Sağlığı ve Güvenlik (İSG) uzmanları, en önemli mesleki sorunlarının "haksız suçlanma ve yargılanma" olduğu görüşünü ifade etti.

İSG profesyonellerinin örgütlenme çalışmalarını sürdüren Öz Sağlık-İş Sendikası, kurduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) bünyesindeki İSG uzmanlarının yaşadığı sorunların tespiti için anket yaptı.

Türkiye genelinde 200 İSG uzmanının katılımıyla 8 Nisan-12 Mayıs'ta yapılan ankette, 10 katılımcıdan 9'u "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun adli makamlar ve kolluk kuvvetlerince doğru anlaşılmadığı" görüşünü dile getirdi.

Anketteki "Çalışma hayatında yaşadığınız problemleri sıralar mısınız?" sorusuna katılımcıların çoğunluğu "mesleki olarak haksız suçlanma ve yargılanma" cevabını verdi. Bunu sırasıyla iş stresi, itibarsızlaştırma, özlük haklarının ihlali, iş yükü fazlalığı, mobbing ve kısıtlama cevapları izledi.

10 çalışandan 4'ü adli süreçlere dahil edildi

Ankete katılan İSG profesyonellerine, sorumlu oldukları kurumlardaki İSG uygulamalarına ilişkin aksayan yönleri işverene bildirme, işverenin tedbir almaması halinde ise Bakanlığa bildirmeyi öngören "Bildirim Yükümlülüğü" etkinliği de soruldu.

Bu soruya katılımcıların yüzde 75'i, "Bildirim Yükümlülüğü'nün acil durumlarda iş kazalarını önlemeye yetmediği" yanıtını verirken yüzde 25'i söz konusu yükümlülüğün kazaları önleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

"İş güvenliği profesyoneli olarak iş kazaları sonrası adli süreçlere dahil edildiniz mi?" sorusunu katılımcıların yüzde 40,7'si "evet dahil edildim", yüzde 19,6'sı "hayır dahil edilmedim" şeklinde yanıtladı. Katılımcıların yüzde 39,7'si ise hizmet verdiği firmalarda henüz adli süreçlere yansıyan bir iş kazası yaşanmadığını bildirdi.

"İSG çalışanlarını sendikamızda örgütlenmeye davet ediyoruz"

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, anketle ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sayıları 45 bini bulan iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda yer alan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sendikal örgütlülüğü için çalıştıklarını bildiren Sert, şunları kaydetti:

"Sendikamız bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu kurduk. Bu komisyon, İSG uzmanlarının sorun ve talepleriyle yakından ilgileniyor. Yapılan anket de bunun bir sonucu. Sahadan gelen sorunları ölçmek adına yaptığımız bu akademik çalışmanın da çalışma hayatının bu sorunlu alanına ışık tutacağına, mevzuat çalışmalarındaki sıkıntıların giderilmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu manada ilk toplu iş sözleşmemizi de önümüzdeki günlerde yapacağız. Tüm İSG çalışanlarını sendikamız çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz."

Türkiye, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş Sendikası'nın anketine göre İSG uzmanları, 'haksız suçlanma ve yargılanmadan' şikayetçi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak 11:41 HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 10:07 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
11:18 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor
10:58 TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul
10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı         
11:27
Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı         
11:18
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı         
10:54
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi         
10:43
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 11:55:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öz Sağlık-İş Sendikası'nın anketine göre İSG uzmanları, "haksız suçlanma ve yargılanmadan" şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement