Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

15.09.2022 13:15
Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 No'lu Şube üyeleri, hastanede çalışanları ile Okudan'ın yakınları hastane önünde bir araya geldi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı, sağlıkta şiddet mevzuatının bütün olarak düzenlenmediği sürece gözyaşlarının dinmeyeceğini söyledi.

Yazıcı, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un bir an önce revize edilmesi gerektiğini belirterek, sağlıkta şiddet önlemleri denilerek alınan tedbirlerin caydırıcı olmadığını en acı şekilde gördüklerini ifade etti.

Sağlık çalışanları olarak evden aileleri ile helalleşerek çıktıklarını anlatarak, "Bu psikoloji ile sağlık, destek, güvenlik ve asayiş hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ancak artık sabrımız kalmadı. Sağlık çalışanları olarak 'Artık sıra hangimizde ?' diyerek geldiğimiz iş yerlerimizde huzurla endişesiz, verimli bir şekilde çalışacağımız ortamın yetkililerce oluşturulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gruptakiler basın açıklamasının ardından güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için dua okuyup dağıldı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi
Kaynak: AA

Necmi Kadıoğlu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:30:48. #1.13#
SON DAKİKA: Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement