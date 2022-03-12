Öz Sağlık-İş, şiddet mağduru sağlık işçilerinin sorunlarına dikkati çekti - Son Dakika
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Öz Sağlık-İş, şiddet mağduru sağlık işçilerinin sorunlarına dikkati çekti

12.03.2022 09:19
Öz Sağlık-İş, şiddet mağduru sağlık işçilerinin sorunlarına dikkati çekti

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, sağlık işçilerine yönelik şiddetin, cezaların caydırıcı olmaması ve hukuk sistemindeki boşluklar nedeniyle arttığını belirterek, bu personelin artık kendisini korumaktan hizmet veremez hale geldiğini savundu.

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, sağlık işçilerine yönelik şiddetin, cezaların caydırıcı olmaması ve hukuk sistemindeki boşluklar nedeniyle arttığını belirterek, bu personelin artık kendisini korumaktan hizmet veremez hale geldiğini savundu.

Sert, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlık kuruluşlarında görevli güvenlik, temizlik ve yemek personeli, tıbbi sekreter, acil tıp teknisyeni, veri giriş ve yönlendirme personeli gibi değişik birimlerde çalışan birçok sağlık işçisinin, sağlıkta şiddet olaylarından en az doktorlar kadar zarar gördüğünü belirtti.

Doktorların uğradığı şiddet olaylarının kamuoyu tarafından görünürlüğünün daha fazla olduğunu bildiren Sert, şunları kaydetti:

"Silahlı yaralamadan bıçaklamaya, öldürmek kastıyla darbetmeye kadar her türlü şiddetin mağduru olan sağlık işçilerimiz artık kendilerini korumaktan hizmet veremez hale geldi. Hasta ya da hasta yakınına müdahale şansları bulunmayan bu personele yönelik şiddet, cezaların caydırıcı olmaması ve hukuk sisteminden kaynaklanan boşluklar yüzünden giderek artmaktadır."

Her gün bir yenisiyle karşılaşılan şiddet olaylarının, olağan hale gelmesinden son derece kaygı duyduklarını vurgulayan Sert, "Biraz ironi olmakla beraber artık temennimiz, bu şiddete bir bayram arası verilmesi. Hiç değilse 14 Mart Tıp Bayramı günü böyle bir olay yaşamayız diye umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık işçileri çok acil kanuni düzenlemeyle korunmalı"

Sendika olarak, geçen yıl 8 bin sağlık işçisiyle yaptıkları sağlıkta şiddet araştırmasına değinen Sert, araştırmayla sağlıkçıların yüzde 67'sinin en az bir kez şiddet gördüğü, sağlıkta şiddetin en fazla pazartesi günü yaşandığı, en çok gece çalışan sağlık işçilerinin saldırganların hedefi olduğu, salgın döneminde en az bir kez fiziksel ya da sözlü şiddete uğrayan sağlık işçisi oranının yüzde 78 olduğu, fiziksel şiddetin en çok hasta yakınından geldiği ve katılımcıların yüzde 70'inin bu olayları artık olağan karşıladıkları sonucuna ulaştıklarını hatırlattı.

Gece-gündüz demeden işini yapmaya çalışan sağlık personelinin artık bir yandan da can güvenliğini sağlama derdine düştüğüne işaret eden Sert, "Tüm sağlık çalışanlarının özellikle de sağlık işçilerinin sağlıkta şiddet olaylarına karşı çok acil kanuni düzenlemeyle korunmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

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Tıp Bayramı, 14 Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş, şiddet mağduru sağlık işçilerinin sorunlarına dikkati çekti - Son Dakika


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