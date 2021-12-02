Üye Girişi
Öz Sağlık-İş'ten hekimlere yapılan zamdan "sağlık işçileri de faydalansın" talebi - Son Dakika

Öz Sağlık-İş'ten hekimlere yapılan zamdan "sağlık işçileri de faydalansın" talebi

02.12.2021 10:55
Öz Sağlık-İş'ten hekimlere yapılan zamdan "sağlık işçileri de faydalansın" talebi

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, hekimlere yapılan zam müjdesini sağlık işçilerinin de beklediğini belirtti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, hekimlere yapılan zam müjdesini sağlık işçilerinin de beklediğini belirtti.

Sert, yazılı açıklamasında, hekimlere yapılan zam kararını yerinde bulduklarını, sağlık işçisinin kapsam dışında bırakılmasına ise şaşırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hekimlere yapılan zam elbette yerindedir ama sağlık hizmetinin taşıyıcı kolonu sağlık işçisidir. Yapılan açıklama ile sağlık çalışanları, doktorlar ve diğerleri şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Sağlık çalışanları arasında yapılması planlanan farklı zam uygulaması sağlık kurumlarında çalışma barışını yok edecektir.

Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık işçileri adına yetkili sendika olan Öz Sağlık-İş olarak çalışanlar arasında yapılan bu ayrımı kabul edemeyiz. Pandemi ile mücadelede izinsiz, karantinalı nöbetlerle her gün görevinin başında ülke için, millet için, bu devlet için canını ortaya koyan sağlık emekçilerinin arasına zam nifakı sokulmamalıdır Sağlık işçileri olarak böyle bir yanlıştan acilen dönülmesini istiyoruz. Yapılacak zamdan, işçi-memur farkı da dahil olmak üzere hiçbir ayrıma gidilmeden bütün sağlık çalışanları faydalandırılmalıdır."

Sağlık işçilerinin, sosyal medya üzerinden #bizdesaglikcalisaniyiz etiketiyle zam talebinde bulunduğunu aktaran Sert, "Pandeminin kahramanı sağlık işçisi de sağlık çalışanıdır." ifadesini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Pandemi, Sendika, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş'ten hekimlere yapılan zamdan 'sağlık işçileri de faydalansın' talebi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! 10:49 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti 00:53 Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!

Son Dakika Haberleri
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
10:17 Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!
10:16 Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız
Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı         
10:55
Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi! Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!         
10:47
Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş         
10:27
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:01:12. #1.13#
SON DAKİKA: Öz Sağlık-İş'ten hekimlere yapılan zamdan "sağlık işçileri de faydalansın" talebi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement