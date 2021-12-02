Öz Sağlık-İş'ten hekimlere yapılan zamdan "sağlık işçileri de faydalansın" talebi - Son Dakika

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, hekimlere yapılan zam müjdesini sağlık işçilerinin de beklediğini belirtti.

Sert, yazılı açıklamasında, hekimlere yapılan zam kararını yerinde bulduklarını, sağlık işçisinin kapsam dışında bırakılmasına ise şaşırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hekimlere yapılan zam elbette yerindedir ama sağlık hizmetinin taşıyıcı kolonu sağlık işçisidir. Yapılan açıklama ile sağlık çalışanları, doktorlar ve diğerleri şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Sağlık çalışanları arasında yapılması planlanan farklı zam uygulaması sağlık kurumlarında çalışma barışını yok edecektir.

Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık işçileri adına yetkili sendika olan Öz Sağlık-İş olarak çalışanlar arasında yapılan bu ayrımı kabul edemeyiz. Pandemi ile mücadelede izinsiz, karantinalı nöbetlerle her gün görevinin başında ülke için, millet için, bu devlet için canını ortaya koyan sağlık emekçilerinin arasına zam nifakı sokulmamalıdır Sağlık işçileri olarak böyle bir yanlıştan acilen dönülmesini istiyoruz. Yapılacak zamdan, işçi-memur farkı da dahil olmak üzere hiçbir ayrıma gidilmeden bütün sağlık çalışanları faydalandırılmalıdır."

Sağlık işçilerinin, sosyal medya üzerinden #bizdesaglikcalisaniyiz etiketiyle zam talebinde bulunduğunu aktaran Sert, "Pandeminin kahramanı sağlık işçisi de sağlık çalışanıdır." ifadesini kullandı.