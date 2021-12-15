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Öz Sağlık-İş'ten "sağlıkçılara eşit zam" talebi - Son Dakika

Öz Sağlık-İş'ten "sağlıkçılara eşit zam" talebi

15.12.2021 13:22

Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş İstanbul 4 No'lu Şube Bakanı Temel Yazıcı, "Sağlık çalışanlarının tamamı pandeminin kahramanıdır, ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır.

Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş İstanbul 4 No'lu Şube Bakanı Temel Yazıcı, "Sağlık çalışanlarının tamamı pandeminin kahramanıdır, ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır." dedi.

Yazıcı, Kovid-19 salgınında görev yapan sağlık işçilerinin sesini duyurabilmek için kamu hastanelerinde çalışan sağlık işçilerinin katılımıyla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

"Hekim zammı" olarak adlandırılan çalışmanın, diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaşılınca yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakıldığını hatırlatan Yazıcı, bu zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp kimlerin kapsam dışı tutulduğunun net olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve sağlık işçilerinin de desteklediği zamla ilgili kimsenin bir sıkıntısının olmadığını dile getiren Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Pandemi koşullarında gösterilen fedakarlıktan söz edilirken ambulanslarla kovidli hasta taşıyan 112 personelinden, ambulans sürücülerinden, hasta karşılama personelinden, kovidli hastaların altını temizleyen, bakımını yapan, yemeğini yediren, yönlendirmelerini yapan, verilerini giren çalışanlardan, teknik personelinden, sağlık iş yerlerinde asayişi sağlayan güvenlik görevlilerinden, teknik işlerden sorumlu işçilerden söz etmemek, onların fedakarlığını yok saymak, ailelerinden uzakta günlerce izinsiz çalışan sağlık işçilerini 'sağlık personelinden saymamak' şeklinde bir anlayışı kabul etmiyoruz."

Öz Sağlık-İş İstanbul 4 No'lu Şube Bakanı Temel Yazıcı, Sağlık Bakanlığında çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak, sağlık işçisinin emeğinin hakkını istediklerini belirterek, "Bizlerin de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğinin şartsız kabulünü istiyoruz. Nimet külfet dengesinde eşitlik istiyoruz. Sağlık hizmeti verilirken işçinin de emeğinin görülmesini istiyoruz. Sizler kabul etmeseniz de sağlık ekip işidir. Bizleri mali haklar üzerinden birbirimize düşürmeyin. Bizler iş yerlerindeki çalışma barışını korumaya çalışırken, eylem ve söylemlerle bu birlikteliğini baltalamayın. Sağlık çalışanlarının tamamı pandeminin kahramanıdır, ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır." diye konuştu.

Basın açıklaması sırasında, üzerinde "Mutfağımız yanıyor", "Sağlık ekip işidir", "Emek burada adalet nerede" yazılı pankartlar taşıyan sağlık işçileri, "Sağlıkta ayrım istemiyoruz", "İşçi-memur ayrımı istemiyoruz", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları attı.

Öz Sağlık-İş'ten sağlıkçılara eşit zam talebi
Öz Sağlık-İş'ten sağlıkçılara eşit zam talebi
Öz Sağlık-İş'ten sağlıkçılara eşit zam talebi
Öz Sağlık-İş'ten sağlıkçılara eşit zam talebi

Sultangazi, İstanbul, Hak İş, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş'ten 'sağlıkçılara eşit zam' talebi - Son Dakika


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