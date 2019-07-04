Son Dakika Haberleri: Öz Sağlık Sen genel kurulu yapıldı
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Öz Sağlık Sen genel kurulu yapıldı

2 saat önce

Giresun'da nisan ayında kurulan Kamu ve Özel Sağlık Sosyal Hizmetleri İşçileri Sendikası'nın (Öz Sağlık Sen) 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Öz Sağlık Sen genel kurulu yapıldı, System.String[]
Giresun'da nisan ayında kurulan Kamu ve Özel Sağlık Sosyal Hizmetleri İşçileri Sendikası'nın (Öz Sağlık Sen) 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Tek liste ile gerçekleşen genel kurulda, Fatih Öksüz sendikanın genel başkanı seçildi.
Öksüz, burada yaptığı konuşmada, dernek ile başlayıp platform ile olgunlaştırdıkları emek mücadelelerini artık yasal zeminler çerçevesinde Öz Sağlık Sen ile sürdüreceklerini söyledi.
Sendikanın yönetim kurulu, Yusuf Şahin, Hüseyin Kahraman, Hakan Alkan, Maviş Şenlikoğlu, Azize Usta, Esra Şahin, Elife Yaman, Emin Akçelik, Ali İhsan Çırak, Hasan Ahmetoğlu'ndan oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:58 Kaynak: AA
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