Öz Taşıma-İş 3. Olağan Genel Kurulu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş yerlerindeki iş barışının, diyaloğun ve birlikte çalışma irademizin arkasında duracağız. Bizimle çalışmak istemeyenlere birlikte çalışma irademizi orta koyacağız.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş yerlerindeki iş barışının, diyaloğun ve birlikte çalışma irademizin arkasında duracağız. Bizimle çalışmak istemeyenlere birlikte çalışma irademizi orta koyacağız. Bizi düşmanlaştıran, bizi rakibi görenlere, kendimizi onların rakibi değil, onlarla birlikte çalışacak ortaklar olarak anlatmaya devam edeceğiz." dedi.



Arslan, Öz Taşıma-İş Sendikasının bir otelde düzenlenen 3. Olağan Genel Kurulu'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Hak-İş olarak hiçbir zaman hiçbir seçimde üyelerine herhangi bir tercihi empoze etmediklerini anlatan Arslan, bunu üyelerine ve üyelerinin iradelerine büyük saygısızlık olarak gördüklerini söyledi.



Seçimin geride kaldığını, bu nedenle Türkiye'nin artık normal gündemine dönmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Başta ekonomi olmak üzere Türkiye'nin köklü sorunlarına, köklü çözümler bulunması gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemde özellikle işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek faiz, büyümede karşılaştığımız zorluklar ve dış politikada bizim ve milletimizi rahatsız eden çeşitli sorun ve gelişmeler gündemimizin merkezindedir." diye konuştu.



"Baskıyı, tehdidi ve benzeri yıldırma politikalarını kınıyoruz"



Arslan, Hak-İş'e bağlı sendikalara ve onların üyelerine yönelik her türlü baskı ve tehdide karşı duracaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Seçim sonuçları henüz netleşmeden, henüz mazbatalar alınmadan Millet İttifakı'na bağlı bir kısım belediyelerde üyelerimize yönelik baskılar, tehditler, yıldırma politikaları gündemi gelmektedir. Bu konuda çeşitli belediyelerden, konfederasyonumuza ve sendikalarımıza ihbarlar yapılmaktadır. Buradan bütün belediye başkanlarını bir kez daha uyarıyoruz. Sendikalarımıza, üyelerimize, çalışanlara yönelik her türlü psikolojik baskıyı, tehdidi ve benzeri yıldırma politikalarını kınıyoruz. Bunu yapanlardan gerektiği şekilde hesap soracağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Kimse kendisini yasaların yerine, işçilerin yerine, millet iradesinin yerine koymasın. Herkes sorumlulukla hareket etmeli. Biz Hak-İş olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş yerlerindeki iş barışının, diyaloğun ve birlikte çalışma irademizin arkasında duracağız. Bizimle çalışmak istemeyenlere biz birlikte çalışma irademizi orta koyacağız. Bizi düşmanlaştıran, bizi rakibi görenlere kendimizi onların rakibi değil, onlarla birlikte çalışacak ortaklar olarak anlatmaya devam edeceğiz. Bütün bu söylediklerimizden, duruşumuzdan, bu kararımıza karşın hala bizi anlamayanlar olursa onların anladığı dilden konuşmaya, tavır koymaya devam ederiz."



"Kıdem tazminatının düşürülmesi asla kabul edilemez"



Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da sendikalarının 2012 yılında kurulduğunu, zorlu süreçlerden geçilerek bugünlere gelindiğini söyledi.



Sendikalarının Türkiye'nin dört bir yanında 22 binden fazla üyeyle "Taşımacılık" iş kolunun en büyük sendikası olduğunu anımsatan Toruntay, bu başarının kendilerine yetmediğini, yeni hedeflere ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.



Kamudaki taşeron işçilerin kadroya kavuşmasıyla çalışma hayatının en önemli sorunlarından birinin çözüme kavuştuğunu ifade eden Toruntay, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kadro kapsamı dışında kalan 100 bine yakın çalışanımız var. Buradan, hükümet yetkililerimize seslenmek istiyorum 1 milyona yakın emekçiye kadro veren hükümetimizden, 100 bine yakın emekçimize de müjdeli bir haber vermesini talep ediyoruz. Bunun yanında, kadro alan ancak 696 sayılı KHK gereği, yıllık enflasyon oranı zammından faydalanamayan işçilerimizin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bu emekçilerimize de en az enflasyon oranında zam verilmelidir. Ayrıca, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan ve sürekli işçilerimizi tedirgin eden, kıdem tazminatı konusu var. Bizler bu konuda kazanılmış haklarımızın, garanti edilmesini istiyoruz. Kıdem tazminatının kaldırılması, yok edilmesi, düşürülmesi gibi bir yaklaşım, asla kabul edilemez. Kıdem tazminatı konusunda, yaşanan sorunları ortadan kaldıracak, uygulanabilir ve sürdürülebilir güçlü bir sistemin kurulmasını talep ediyoruz."



Toruntay, daha müreffeh bir Türkiye için örgütlü bir toplumun gerekli olduğuna dikkati çekerek, "Kimi işverenlerin hala sendikal örgütlenmeyi kendilerine bir tehdit olarak görmeleri, işçilerimizi işten çıkarmalarla tehdit etmeleri, örgütlenmenin önündeki, en büyük engel olarak, durmaya devam etmektedir. Ancak, herkes şunu bilmelidir ki emekçiler, işsizlikle, tehdit terbiye edilemez." dedi.



Genel Kurula, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Gündoğdu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Hak-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri ve davetliler katıldı.

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