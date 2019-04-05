Öz Taşıma İş 3. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştiriyor
1 saat önce
İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İş kolunda lider olan sendikamız, 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek olmanın heyecanıyla hedefine emin adımlarla ilerliyor" dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay
, "İş kolunda lider olan sendikamız, 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek olmanın heyecanıyla hedefine emin adımlarla ilerliyor" dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası, 7 Nisan
Pazar günü 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İş kolunda lider olan sendikamız Öz Taşıma-İş, büyük ailesiyle hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. İnşallah 7 Nisan Pazar günü sendikamızın 3. Olağan Genel Kurulunu büyük bir coşku ve heyecanla icra edeceğiz. Türkiye
'nin her yerinde bulunan üyelerimizin, temsilcilerimizin ve delegelerimizin katılım sağlayacağı demokrasi şölenimize bizlere gönül veren tüm emekçilerimiz de davetlidir. Biz, Öz Taşıma-İş Sendikası olarak sadece bize üye olan işçilerimiz için değil, taşımacılık iş kolunda ekmek mücadelesi veren emekçilerimiz için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu anlamda Pazar günü gerçekleştireceğimiz demokrasi şölenimize herkesi bekliyorum" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:58 Kaynak: İHA
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