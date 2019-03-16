Son Dakika Haberleri: Öz Taşıma-İş Farkındalık Oluşturmaya Devam Ediyor

Öz Taşıma-İş Farkındalık Oluşturmaya Devam Ediyor

59 dakika önce

Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan vatman sürücüsü Oğuz Ay'ın, rayların üzerinde su içen bir kediyi beklemesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Öz Taşıma-İş Farkındalık Oluşturmaya Devam Ediyor, System.String[]
Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan vatman sürücüsü Oğuz Ay'ın, rayların üzerinde su içen bir kediyi beklemesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bu güzel davranışından dolayı üyesini ziyaret eden Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Mustafa Toruntay, üyesine hem teşekkür etti hem de küçük altın vererek ödüllendirdi.

Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan ve Antalya Ulaşım A.Ş.'de vatman olarak görev yapan Oğuz Ay'ın, sefer sırasında raylardaki birikintiden su ihtiyacını karşılayan kediyi sabırla beklemesi sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşım ve izlenme rekorları kıran videoyu izleyen Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, farkındalık oluşturan ve yaşama hakkına saygı gösteren üyesini ziyaret etti.

İş yerine giderek üyesiyle bir araya gelen Başkan Toruntay; "Kıymetli üyemizi bu hareketinden dolayı hem şahsım hem de sendikam adına tebrik ediyorum. Can dostlarımızın yaşam hakkına gösterdiği saygı herkese örnek olacak nitelikte. Bu dünya hepimiz için ve her canlının bu dünyada yaşama hakkı var. 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü' şiarını benimsemiş bir milletin evladının da böylesi bir harekette bulunması bizi tam olarak anlatmaktadır. Bu hareketiyle herkese örnek olan ve çok güzel bir mesaj verip, farkındalık oluşturan üyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Toruntay, üyesinin bu davranışını küçük altın takdim ederek ödüllendirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

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