Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

30.04.2021 17:47
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay'dan

Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İlgili bakanlıklar, sendikalar ve meslek odalarının, taşımacılık sektöründe pandemiden kaynaklı mevcut sorunlar ve önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmeli ve derhal bir çalışma yapılmalı." ifadesini kullandı.

Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İlgili bakanlıklar, sendikalar ve meslek odalarının, taşımacılık sektöründe pandemiden kaynaklı mevcut sorunlar ve önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmeli ve derhal bir çalışma yapılmalı." ifadesini kullandı.

Toruntay, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbir ve kısıtlamaların kapsamı dışında kalan taşımacılık hizmeti veren meslek gruplarının sorunlarına değinen Toruntay, şunları kaydetti:

"Zor günler yaşadığımız bu dönemde hem çalışma hayatımız hem de aile hayatımızda birçok yeni şey gördük ve yaşıyoruz. Kültürümüz, alışkanlıklarımız, önceliklerimiz, adetlerimiz ve yaşam şeklimiz değişime uğramaya başladı. Bu süreçte bazı meslek gurupları, vazgeçilmez ve zorunlu olarak hayatımıza girdi. Virüsün yayılma hızıyla mücadelede en sık karşılaştığımız uygulamaların başında, kamu ve özel sektörde esnek çalışma, sokağa çıkma kısıtlaması ve tamamen kapanma gibi radikal tedbirlerle ilk kez tanıştık."

Taşımacılık sektörünün kısıtlama dışında kalması durumunda hayat zincirinin sekteye uğrayacağını belirten Mustafa Toruntay şöyle devam etti:

"Bütün bunlara rağmen bazı meslek dalları ile alakalı hayata geçirilen teşvikler ve tedbirlere dönüp baktığımızda taşımacılık hizmetinin, hayatın akış işlevleri karşısında hak ettikleri konumda olmadıklarını söylememiz gerekir. Belki, pandemi ile savaşan kahramanlar değiller ama hayatın devamını sağlayan ve kolaylaştıran en önemli faktörlerdir.

Ülkemizde taşımacılık sektörüne kayıtlı bir milyona yakın SGK'li emekçi ve onların dışında taksi, dolmuş, özel halk otobüsleri, belediye otobüs sürücüleri, kuryeler ve kargo emekçileri olmak üzere yaklaşık 3 milyondan fazla insan, siz evlerinizdeyken sizi birbirinize ve dış hayata bağlayan, aynı zamanda kendi can güvenliklerini ortaya koyarak taşıyan emekçilerimiz."

"Hastane ziyaretlerinin birçoğu ticari taksilerle sağlanmakta"

Toruntay, özellikle sendikal örgütlenme sıkıntısı olan taksici esnafının, bu süreçte sivil ambulans vazifesi gördüğünü bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 öncesi verilerine göre günde ortalama 1 milyon 350 bin kişinin ticari taksilerle yolculuk yaptığını aktaran Toruntay şunları kaydetti:

"Yalnızca İstanbul verilerini baz aldığımızda dahi il genelindeki 220 hastanede bulunan taksi durakları hariç, vatandaşların tedbir ve korku kaynaklı hastane ziyaretlerinin birçoğu ticari taksiler tarafından sağlanmaktadır. Aynı zamanda, şehir içi taşımacılık yapan otobüs, dolmuş ve servis şoförlerimiz de kesintisiz olarak benzeri riskli ortamlarda çalışmaktadırlar. Dolayısıyla sürecin görünmez kahramanları ve maalesef mağdurları da bu emekçi kardeşlerimizdir.

Öte yandan kurye ve kargo taşımacılığı sorunlarının başında, can güvenliği ve sağlıklı olmayan çalışma ortamları olduğu aşikardır. Yine hava taşımacılığının kesintisiz devam ettiğini ve kabin görevlilerinin benzeri riskler altında çalıştığını söylemeliyiz.

Bütün bu sorunlar ışığında Öz Taşıma İş Sendikası olarak, ilgili bakanlıklar, sendikalar ve meslek odalarının, taşımacılık sektöründe pandemiden kaynaklı mevcut sorunlar ve önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmesi ve derhal bir çalışma yapılması gerektiğini savunmaktayız. Pandemi başlangıcı itibarı ile bu meslek gruplarında SGK'li çalışan emekçilerin, sağlıkta aşı önceliği gibi bazı tedbirlerle evlerine iç huzurla girebilmeleri sağlanmalı ve süreç baz alınarak toplam çalışma sürelerinde yıpranma payı uygulanmalıdır."

Mustafa Toruntay, sendikalar, 1 Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti
Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu         
17:18
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu         
15:44
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek         
14:09
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm         
13:45
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak         
10:54
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 19:23:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement