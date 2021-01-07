Öz Taşıma İş Genel Başkanı Toruntay'dan "çalışma barışı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, yetkili oldukları iş yerindeki üyelerinden, çalışma huzur ve barışını bozacak, kamuoyunu yanlış yönlendirecek beyan ve davranışlara itibar etmemelerini istedi.

Toruntay, yazılı açıklamasında, yerel yönetimlere bağlı iş yerleri başta olmak üzere yetkili oldukları iş yerlerinde dışarıdan müdahalelerle çalışanları da tedirgin edecek faaliyetler ve beyanların, sağlıklı yürüyen ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu belirtti.

Kimsenin, bütün sermayesi emeği olan işçileri istismar etmemesi gerektiğini vurgulayan Toruntay, şunları kaydetti:

"2012'den bu yana 'Taşımacılık' iş kolunda faaliyet gösteren sendikamızın ana prensibi, toplu iş sözleşmesi imzalamanın yanında sosyal sendikacılığı da çalışma hayatına kazandırmak olmuştur. Bunun da yolunun, kavgadan ve kısır çekişmelerden değil, işveren ve işçi arasındaki samimi çalışma barışından geçtiğini iyi biliyoruz. 2020'de yetkili olduğumuz tüm iş yerlerinde, salgının olumsuzluklarına rağmen, sözleşmelerden kaynaklanan haklarımızda hiçbir kayıp yaşamadık. İş yerlerinin salgın tedbirleri kapsamında çalışma şartlarında değiştirdiği bu süreçte, sendika üyelerimizin işlerini koruyabilmek için, yetkili olduğumuz başta Ankara, Gaziantep, Konya, Kayseri, Balıkesir, Tekirdağ ve Antalya büyükşehir belediyeleri ile Afyonkarahisar Belediye başkanları ve yetkilileri ile istişare yürüttük."

"Olumsuzlukla sonuçlanabilecek uygulamaların önüne geçildi"

Salgın sürecinde çıkan ve çıkması muhtemel olan sıkıntıları, bizzat belediye başkanları ve yetkililerle görüşerek toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Toruntay, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle seçim öncesi 'haksız işten çıkartmalar olmayacağını' dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, seçim sonrası bilgilendirilerek, olumsuzlukla sonuçlanabilecek uygulamaların önüne geçildi. Hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, işlerin daha da verimli yürütülmesi için gayretlerimiz devam etmektedir. Bu konudaki memnuniyetimizi de kamuoyu önünde Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ederek açıkladık. Sendika olarak yetkili olduğumuz iş yerindeki üyelerimizden, çalışma huzur ve barışını bozacak, kamuoyunu yanlış yönlendirecek beyan ve davranışlara itibar etmemelerini istiyoruz."