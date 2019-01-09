Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
1 saat önce
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Basın emekçilerimize çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanılan Çalışan Gazeteciler Günü'nün 58. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay
, "Basın emekçilerimize çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanılan Çalışan Gazeteciler Günü
'nün 58. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Toruntay mesajında, "Halkın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan, önemli ve etkin bir denetim organı olan basın, aynı zamanda demokrasimizin olmazsa olmaz unsurlarından birisidir. Kamuoyunu bilgilendirmek için gecesini gündüze katarak haber peşinde koşan basın emekçilerimiz, zor şartlar altında toplumumuzu ilgilendiren olayları büyük bir sorumluluk bilinci ile aktarma gayretindedir. Basın emekçilerimiz, ayrıca vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini de yayın organlarında duyurarak oldukça önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Kimi zaman canı pahasına haber peşinde koşan basın emekçilerimiz, gündeme getirdikleri konularla ülkemizin kalkınmasına ve ilerlemesine de katkı sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ekonomik ve sosyal açıdan basın emekçilerimizin daha iyi şartlar altında çalışmalarını temenni eder, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü'nü tebrik ederim" dedi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:25 Kaynak: İHA
Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!
Serdar Ortaç'la Eşi Chloe Loughnan'ın, Para Yüzünden Arası Açıldı
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı