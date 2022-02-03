Üye Girişi
Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port Kargo arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port Kargo arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

03.02.2022 17:21
Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port Kargo arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hak-İş'e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port (Sürat) Kargo AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hak-İş'e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port (Sürat) Kargo AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Üsküdar Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törende konuşan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Kovid-19 salgını sürecinde birçok meslekte olduğu gibi kargo çalışanlarının da hayatları pahasına hizmet sunduğunu belirtti.

Kargo çalışanlarının sadece eşya değil, ilaç gibi sağlık malzemelerini de vatandaşlara ulaştırdığını dile getiren Yıldız, "Bizim için kalite, iş barışı, sağlık çok önemli. Ekmek, barış, özgürlük... Bunlardan birisi olmazsa diğerlerinin bir anlamı olmaz. Bunun için sendikal hareketler çalışanlarımız ve hepimiz için çok önemli. Hak-İş olarak önemli bir misyonu üstlendik. Örgütlülüğün lideri olarak çalışanlarımızla bu önemli hakları buluşturmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da sözleşmenin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sürat Kargo'da örgütlenme sürecini başarıyla tamamladıklarını ve bir önceki döneme göre yüzde 49 artışla güzel ve hayırlı bir sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

Çalışanların, bu sözleşmeyle sosyal haklar ve çalışma koşulları açından güzel bir dönem geçireceklerini dile getiren Toruntay, "700'den fazla şubesi, 19 bölge müdürlüğü, 24 aktarma merkezi, 2 binden fazla mobil dağıtım alanı, binlerce araçtan oluşan filosu ve 6 binden fazla çalışanıyla kargolarımızı Türkiye'nin dört bir köşesine güvenle taşıyan Sürat Kargo ile örgütlenme çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Buradaki yaklaşık 3 bin çalışan sendikamızda örgütlendi." diye konuştu.

Kargo çalışanı üyelerinin tamamının, ferdi kaza sigortası kapsamına alınacağını söyleyen Toruntay, sendikanın kaza ve benzeri durumlarda da avukat desteği vereceğini anlattı.

Konuşmaların ardından, sendika ve iş yeri temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

YORUMLAR
500

Üsküdar Belediyesi, Sürat Kargo, Evlilik, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port Kargo arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:21 TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!
17:16 Duruşmada tahliye edildi! Sevinçten kalp krizi geçirdi
17:07 ABD'nin öldürdüğü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin gerçek adı ve hayatı!
17:05 Gedson Fernandes'ten canlı yayında büyük sürpriz!
17:03 Dayısının katilini arıyor! İhbar edene 1 milyon TL ödül vaadi
16:47 Edirne'de ilkokulun kayıp köpeği Zeytin bulundu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 17:27:20. #1.11#
SON DAKİKA: Öz Taşıma-İş Sendikası ile Port Kargo arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement