Öz Taşıma-İş Sendikası Sürat Kargo'da örgütlendi - Son Dakika

Öz Taşıma-İş Sendikası Sürat Kargo'da örgütlendi

25.05.2021 10:59
Öz Taşıma-İş Sendikası Sürat Kargo'da örgütlendi, System.String[]

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Sürat Kargo'da örgütlenme çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını duyurdu.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Sürat Kargo'da örgütlenme çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını duyurdu.

Toruntay, yazılı açıklamasında, sendika olarak taşımacılık iş kolunda örgütlenmeye devam ettiklerini belirterek, Sürat Kargo'da bir süredir yürüttükleri örgütlenme çalışmalarında mutlu sona ulaştıklarını vurguladı.

Sürat Kargo'daki yaklaşık 3 bin çalışanın tamamına yakınının Öz Taşıma-İş Sendikası çatısı altında örgütlendiğini bildiren Toruntay, şunları kaydetti:

"Böylece Sürat Kargo'da toplu iş sözleşmesi sürecini başlatmak için gerekli çoğunluk sağlanmış oldu. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki tespiti başvurusunda bulunup, toplu iş sözleşmesinin imzalanması için ilk adımı attık."

"Üyelerimizin aidatları, yaşamlarına pozitif katkı sağlayacak"

Öz Taşıma-İş'in kurulduğu günden beri sosyal sendikacılık prensibiyle hareket ettiğini vurgulayan Toruntay, şu ifadeleri kullandı:

"Üyelerimizin doğumundan ölümüne, iyi ve kötü gününde her zaman yanında olan bir sendikayız. Sürat Kargo çalışanları da sendikamızı tercih ederek ailemize katıldı. Üyelerimizin ödeyeceği aidatlar, yaşamlarına pozitif katkı sağlayacak hizmetler olarak geri dönecektir. Öncelikle üyelerimizin tamamı ferdi kaza sigortası kapsamına alınacak. Düğünlerde çeyrek, sünnet düğünlerinde gram altın yardımlarımız yapılacak. Çalışma esnasında yaşanan kaza ve benzeri durumlarda avukat desteği sağlanacak. Resmi ve özel kurumlarla yapılan iş birliği ve anlaşmalarla üyelerimiz ekonomik avantajlardan yararlanacak. Bu ve benzeri birçok sosyal haklardan faydalanacak olan Sürat Kargo çalışanları, ailemize hoş geldi."

Mustafa Toruntay, Sürat Kargo, Sendika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Taşıma-İş Sendikası Sürat Kargo'da örgütlendi - Son Dakika


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