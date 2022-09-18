Öz Taşıma İş Sendikasının, "Genişletilmiş Temsilciler Meclisi ve Eğitim Programı" düzenlendi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, kuruldukları 2012'den beri taşımacılık iş kolunun en önemli ve öncü sendikası olduklarını belirtti.

Sendikaların, örgütlü toplumun en önemli merkezi olduğunu vurgulayan Toruntay, "Sendikal örgütlülük, hak ve hukuk mücadelesinin en güçlü unsurudur. Bazı kişi ve yapıların örgütlenmenin önündeki tüm engellemelerine rağmen sendikalaşmaya, sosyal ve üye odaklı sendikacılık anlayışımızla da üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toruntay, sendikalarının ana prensibinin, yalnızca toplu iş sözleşmesi imzalamak olmadığını, sosyal sendikacılığı çalışma hayatına kazandırdıklarını kaydederek, "Üyelerimizin hak ve hukukunu korumak bizim sorumluluğumuzda. Gece gündüz demeden üyelerimizin haklarının iyileşmesi için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Programa, Sendika Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, bölge başkanları, il başkanları, temsilciler ve üyeler katıldı.