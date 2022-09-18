Öz Taşıma İş Sendikasının Genişletilmiş Temsilciler Meclisi ve Eğitim Programı düzenlendi - Son Dakika
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Öz Taşıma İş Sendikasının Genişletilmiş Temsilciler Meclisi ve Eğitim Programı düzenlendi

18.09.2022 12:05
Öz Taşıma İş Sendikasının Genişletilmiş Temsilciler Meclisi ve Eğitim Programı düzenlendi

Öz Taşıma İş Sendikasının, "Genişletilmiş Temsilciler Meclisi ve Eğitim Programı" düzenlendi.

Öz Taşıma İş Sendikasının, "Genişletilmiş Temsilciler Meclisi ve Eğitim Programı" düzenlendi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, kuruldukları 2012'den beri taşımacılık iş kolunun en önemli ve öncü sendikası olduklarını belirtti.

Sendikaların, örgütlü toplumun en önemli merkezi olduğunu vurgulayan Toruntay, "Sendikal örgütlülük, hak ve hukuk mücadelesinin en güçlü unsurudur. Bazı kişi ve yapıların örgütlenmenin önündeki tüm engellemelerine rağmen sendikalaşmaya, sosyal ve üye odaklı sendikacılık anlayışımızla da üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toruntay, sendikalarının ana prensibinin, yalnızca toplu iş sözleşmesi imzalamak olmadığını, sosyal sendikacılığı çalışma hayatına kazandırdıklarını kaydederek, "Üyelerimizin hak ve hukukunu korumak bizim sorumluluğumuzda. Gece gündüz demeden üyelerimizin haklarının iyileşmesi için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Programa, Sendika Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, bölge başkanları, il başkanları, temsilciler ve üyeler katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Toruntay, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz Taşıma İş Sendikasının Genişletilmiş Temsilciler Meclisi ve Eğitim Programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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