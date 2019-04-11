Son Dakika Haberleri: Öz Taşıma İş Twitter Gündemine Girdi

Öz Taşıma İş Twitter Gündemine Girdi

1 saat önce

Öz Taşıma-İş Sendikası, 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurulunda Twitter Türkiye Gündeminde birinci sırada yer aldı.

Öz Taşıma İş Twitter Gündemine Girdi, System.String[]
Öz Taşıma-İş Sendikası, 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurulunda Twitter Türkiye Gündeminde birinci sırada yer aldı.

Taşımacılık iş kolunun en büyük sendikası olan Öz Taşıma-İş Sendikası, 7 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurulunda Twitter Türkiye Gündeminde ilk sırada yer aldı ve yaklaşık üç saat boyunca gündemde kaldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; "Türk sendikal hayatına zenginlik katan Sendikamız, yolunda yürümeye devam ediyor. 7 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirdiğimiz 3. Olağan Genel Kurulumuzla da dikkatleri üzerine çeken Sendikamız, Twitter Türkiye Gündeminde birinci sırada yer alarak bir kez daha farkını gösterdi. Bu vesile ile bizlere gönül verip, üye olan tüm emekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
7 Nisan, Twitter, Güncel
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