Öz: "Tüneller 2023'e kadar tamamlanacak" - Son Dakika

Öz: "Tüneller 2023'e kadar tamamlanacak"

05.01.2021 16:27
Öz:

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum genelinde yapımı devam eden tünellerin 2023 yılına kadar tamamlanacağı müjdesini verdi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum genelinde yapımı devam eden tünellerin 2023 yılına kadar tamamlanacağı müjdesini verdi. Başkan Öz yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bu yönde söz aldıklarını söyledi.

Toplantılar Amacına Ulaşıyor

Erzurum AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir ile Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla düzenli olarak toplantılar yaptıklarını belirten Başkan Öz, "Pandemi nedeniyle telekonferans yoluyla düzenlediğimiz toplantılarda Erzurum'un sorunlarını ele alarak çözüm için fikir teatisinde bulunuyoruz. Son toplantılarımızda ele aldığımız konulardan biri de ulaşım noktasında yaşadığımız problemlerdi." dedi.

Toplantıya Bakan Karaismailoğlu da katıldı

Erzurum'un sorunlarının ele alındığı toplantının son oturumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığını belirten Başkan Öz, "Malum olduğu üzere AK Parti iktidarı ile zirve yapan yol ve tünel çalışmaları ilimizde tüm hızıyla devam etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu toplantımıza video konferans yoluyla katılarak taleplerimizi dinledi. Erzurum ve sorunları ile ilgili bilgilendirme yaparak çözüm yollarını ele aldık. Toplantının neticesi olarak Kop Tüneli, Pirinkayalar Tüneli, Kırık ve Dallıkavak Tüneli ile Çirişli Tüneli'nin de aralarında bulunduğu Karayolları'na ait 24 projenin 2023 yılına kadar tamamlanması yönünde Sayın Bakanımızdan söz aldık. Erzurum için hizmet üretmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi. - ERZURUM

Öz: Tüneller 2023'e kadar tamamlanacak

Adil Karaismailoğlu, Mehmet Emin Öz, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Öz: 'Tüneller 2023'e kadar tamamlanacak' - Son Dakika


Son Dakika

TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı
Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak         
16:16
Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın         
15:55
81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı 81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı         
15:49
Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz         
15:30
Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada         
14:56
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti         
13:33
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 16:38:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öz: "Tüneller 2023'e kadar tamamlanacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei