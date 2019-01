Özakcan; "1 Nisan'da Her Şey Daha Güzel Olacak"

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aşağı Kayacık Mahallesini ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aşağı Kayacık Mahallesini ziyaret etti. Kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Özakcan, "1 Nisan'da her şey daha güzel olacak" dedi.



Yaklaşan yerel seçimler öncesi Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Aşağı Kayacık Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Necati Yıldız, Demokrat Parti Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz ve partililerin eşlik ettiği Başkan Özakcan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın her anlarında yanlarında olmaya çalıştık. Merkez mahallelerde ne varsa köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında da aynı hizmeti vermek için çalışmalar yaptık. Tüm bunları yaparken de halkımızın bize olan desteğinden güç alarak çalıştık. Çalışmalarımıza ara vermeden devam etmek istiyoruz. İnanıyoruz ki halkımız bizlere gösterdiği ilgiyi sandığa yansıtacak, 1 Nisan'da her şey daha güzel olacak" dedi.



Özakcan'a destek sözü veren mahalle halkı da Efeler Belediyesinin mahallelerine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kenevir Üretimi İçin Tarih Belirlendi: Son Gün 1 Nisan

Son Dakika! BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğuna Alınmadı

İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok!

CHP'nin Erzurum'da Aday Gösterdiği 2000 Doğumlu Genç İsim Dikkatleri Üzerine Topladı