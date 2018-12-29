Son Dakika Haberleri: Özakcan; "Biz İsmimizi Billboardlara Değil, Gönüllere Yazdırdık"

Özakcan; "Biz İsmimizi Billboardlara Değil, Gönüllere Yazdırdık"

1 saat önce

Görev süresi 31 Mart'ta sona erecek olan ve partisi tarafından aday gösterilmeyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdürmeye devam ediyor.

Özakcan;
Görev süresi 31 Mart'ta sona erecek olan ve partisi tarafından aday gösterilmeyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. Dalama Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Özakcan, "Biz ismimizi billboardlara değil gönüllere yazdırdık" dedi.

Kahvehaneleri ve esnafları ziyaret eden Başkan Özakcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Özakcan, "Seçim için değil, gerçekleri sizlerle paylaşmak için geldim" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Bildiğiniz gibi Efeler Belediyesi olarak 2014 yılında Aydın'ın büyükşehir olması ile yeni kurulan bir belediyeyiz. Her şeye sıfırdan başladık ve bu gün tüm birimleri ile sorunsuz çalışan bir Efeler Belediyemiz var. Bugüne kadar belediyemize gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalıştık. Yaptığımız hizmetler de vatandaşlardan vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyet oluşturduk. Tabi tüm bu çalışmaları muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve personellerimizin özverili çalışmaları ile gerçekleştirdik. Bu günlere gelmemizde emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz Mesut Özakcan olarak ismimizi billboardlara değil vatandaşımızın gönlüne yazdırdık" ifadeleri ile isim vermeden kendisini silen partilisi Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlunu eleştiren Mesut Özakcan, "Göreve geldiğimizde büyükşehir ile bazı sorunlar yaşadık. Bildiğiniz gibi mal paylaşımı ile ilgili konular gündeme geldi. Bu sorunlar benden de kaynaklanmadı. 2014 yerel seçimlerinden önce ilimizde taşınır ve taşınmaz mallar paylaştırıldı. Seçim sonrası ise büyükşehir belediyesi bu karara itiraz ederek idare mahkemesine başvurdu. Ancak Aydın'daki mahkemede usule uygundur kararı verince bu defa karar büyükşehir tarafından Danıştay'a götürüldü. Danıştay'da en üst mahkeme olarak bu paylaşımın yeniden yapılması yönünde karar almış. Böyle bir karar çıkınca dönemin Aydın Valisi yeniden paylaşım komisyonu oluşturarak bu malların yeniden paylaşımını gerçekleştirdi. Daha önce Efeler Belediyesi yoktu ancak belediyemiz bu komisyonda yer almak durumunda kaldı. Büyükşehir buna da itiraz etti. Valimiz gerekli yerlerden görüş istedi ve bu görüşler doğrultusunda da belediyemiz alınan karar doğrultusunda bu komisyonda yer alarak haklarımız savunuldu. Daha önceki paylaşımlarda Efeler Belediyesi'ne hiçbir şey bırakılmadığını yeni komisyon kararının ardından bir takım arsalar, araziler belediyemize bırakıldı. Elimizdeki sıyrık parsellere kadar almaya çalışan büyükşehir bundan dolayı da kıyameti kopardı. Ancak komisyon kesin kararını verdi ve halkımıza hizmet edebileceğimiz yeni projeler yapabileceğimiz alanların bazıları belediyemize geçti" ifadelerini kullanarak seçim ziyareti değil gerçekleri anlatmak için ziyarette bulunduğunu söyledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:33 Kaynak: İHA

Aydın, Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Güncel
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