Özakcan'dan Askere Gidecek Gençlere Anlamlı Hediye

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Yukarı Kayacık Mahallesi ziyaretinde askere gidecek 4 genç için düzenlenen mevlide katıldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Yukarı Kayacık Mahallesi ziyaretinde askere gidecek 4 genç için düzenlenen mevlide katıldı. Özakcan, gençlere Türk Bayrağı hediye etti.



Yukarı Kayacık Düğün Salonu'nda düzenlenen mevlüte katılan Başkan Özakcan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Asker aileleri ile sohbet eden Özakcan, askerlere de hayırlı teskereler diledi. Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan'ın da katıldığı mevlid sonrasında konuşan Muhtar Özcan, "Mesut başkanımız sağ olsun hiç bir insan ayrımı yapmadan bizlere hizmet etti. Düğünlerimizde ve acılı günlerimizde de yanımızda oldu. Kendisinin kapısı ve telefonu her zaman tüm muhtarlarımıza açık. Başkanımız ile çalışmaya devam etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bizleri yalnız bırakmaz ve yine hep beraber halkımıza hizmet etmeye devam ederiz" dedi.



Askerlere kazasız belasız gidip dönmelerini dileyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 'biriz, beraberiz, bir büyük aileyiz' sloganı ile hizmet ettik. İlçemizde yaşayan her bireyi ailemizin bir ferdi olarak gördük. Askerlerimizin her biri bizler için birbirinden değerli. Hepsi inşallah burunları dahi kanamadan vatani görevlerini tamamlar ve yuvalarına geri dönerler. Hepsine iyi yolculuklar ve hayırlı teskereler diliyorum" diyerek, gençlere Türk Bayrağı hediye etti.



Askerler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Özakcan mahalle halkı ile sohbet etti. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

ABD, Darbeci Guaido'nun Venezuela'sına 'İnsani Yardım' Yapacak

Bursa'da Genç Çifti Öldüresiye Döven Saldırganlar Tutuklandı

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı