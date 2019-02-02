Son Dakika Haberleri: Özakcan'dan Askere Gidecek Gençlere Anlamlı Hediye

Özakcan'dan Askere Gidecek Gençlere Anlamlı Hediye

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Yukarı Kayacık Mahallesi ziyaretinde askere gidecek 4 genç için düzenlenen mevlide katıldı.

Özakcan'dan Askere Gidecek Gençlere Anlamlı Hediye, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Yukarı Kayacık Mahallesi ziyaretinde askere gidecek 4 genç için düzenlenen mevlide katıldı. Özakcan, gençlere Türk Bayrağı hediye etti.

Yukarı Kayacık Düğün Salonu'nda düzenlenen mevlüte katılan Başkan Özakcan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Asker aileleri ile sohbet eden Özakcan, askerlere de hayırlı teskereler diledi. Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan'ın da katıldığı mevlid sonrasında konuşan Muhtar Özcan, "Mesut başkanımız sağ olsun hiç bir insan ayrımı yapmadan bizlere hizmet etti. Düğünlerimizde ve acılı günlerimizde de yanımızda oldu. Kendisinin kapısı ve telefonu her zaman tüm muhtarlarımıza açık. Başkanımız ile çalışmaya devam etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bizleri yalnız bırakmaz ve yine hep beraber halkımıza hizmet etmeye devam ederiz" dedi.

Askerlere kazasız belasız gidip dönmelerini dileyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 'biriz, beraberiz, bir büyük aileyiz' sloganı ile hizmet ettik. İlçemizde yaşayan her bireyi ailemizin bir ferdi olarak gördük. Askerlerimizin her biri bizler için birbirinden değerli. Hepsi inşallah burunları dahi kanamadan vatani görevlerini tamamlar ve yuvalarına geri dönerler. Hepsine iyi yolculuklar ve hayırlı teskereler diliyorum" diyerek, gençlere Türk Bayrağı hediye etti.

Askerler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Özakcan mahalle halkı ile sohbet etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:59 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Kayacık, Güncel
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