Özakcan'dan Efeler Halkına Sevgililer Günü Hediyesi

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü vatandaşlarla birlikte kutladı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü vatandaşlarla birlikte kutladı.



Vatandaşlara kırmızı ve beyaz karanfil hediye ederek günlerini kutlayan Özakcan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Efeler'de bulunan kafeleri dolaşarak vatandaşlara hediyelerini dağıtan Başkan Özakcan'a eşi Gülay Özakcan eşlik etti. Programına sık sık ara vererek vatandaşlarla sohbet eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Bizi bir arada tutan ve vatandaşlarımıza yorulmadan hizmet etmemizi sağlayan tek şey Efeler'e olan sevgimiz. Halkımıza ve ilçemize olan sevgimizle daha güzel günlerde bir arada olmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sevgililer gününü de kutluyor, sevgi dolu bakışlarının bir ömür daim olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

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