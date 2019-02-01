Son Dakika Haberleri: Özakcan'dan Güdür Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti

Özakcan'dan Güdür Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında yaralanan İlyas Güdür'ü ziyaret etti.

Özakcan'dan Güdür Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında yaralanan İlyas Güdür'ü ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan trafik kazasında yaralanan İlyas Güdür için Güdür ailesinin evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Güdür'e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar dileyen Özakcan aile fertleri ile sohbet etti. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını dileyen Başkan Özakcan, "Kardeşimiz çok şükür ciddi bir kazadan sağ kurtulmuş. Allah cümlemizi tüm kaza ve belalardan korusun. Böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Kazada başından ve yüzünden yaralanan İlyas Güdür, Başkan Özakcan ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela İçin Harekete Geçeceklerini Açıkladı

Kadın ve Çocuklar İçin Özel Oluşturulan Adli Görüşme Odaları Arka Sokaklar Dizisinde Anlatılacak HDP'li Gültan Kışanak ve DBP'li Sebahat Tuncel'in Cezaları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 23:05:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özakcan'dan Güdür Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]