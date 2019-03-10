Son Dakika Haberleri: Özakcan'dan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Ziyareti

Özakcan'dan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Ziyareti

13 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Aydın Şubesi'ni ziyaret etti.

Özakcan'dan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Ziyareti, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Aydın Şubesi'ni ziyaret etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan dernek binasına gelen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Aydın Şube Başkanı Alper Uzungüngör ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Önemli görevlerden biri olan polislikten emekli olan kişilerin Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde olmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Özakcan," Görevler önemli, önemli görevlerden emekli olanların da bu tür sosyal faaliyetler ve Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde olması güzel bir şey. Bugüne kadar belediye olarak her zaman sosyal derneklerin yanında olduk. Belediye olarak, STK'lardan gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Her daim hepimizin güvencesi olan polislerimize ve hizmetleri olan emekli polislerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar şehit düşen asker ve polislerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Aydın Şube Başkanı Alper Uzungüngör ise "Ziyaretlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız hakkında çeşitli konular ve sorunlarımız ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Efeler Belediyesi'nin kurucu başkanı Mesut Bey sıfırdan bir belediye oluşturmuş bugünlere getirmiştir. Kendisiyle her zaman iletişim halinde olduk her talebimizi imkanları ölçüsünde yerine getirdi. Lokalimize sahip olmamızda da verdiği emekleri hiçbir zaman unutmuyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde de birlikte olmak dileği ile seçimlerde kendisine başarılar diliyoruz " diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaretin sonunda Başkan Özakcan ve dernek üyeleri, günün anısına toplu olarak hatıra fotoğraf çektirdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:15 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Polis, Türkiye, Politika
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