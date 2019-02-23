Son Dakika Haberleri: Özakcan'ın Yol Arkadaşları Belirlendi

Özakcan'ın Yol Arkadaşları Belirlendi

1 saat önce

Demokrat Parti'nin (DP) Efeler'de belediye meclis üyesi adayları belirlendi.

Özakcan'ın Yol Arkadaşları Belirlendi, System.String[]
Demokrat Parti'nin (DP) Efeler'de belediye meclis üyesi adayları belirlendi.

Demokrat Parti Aydın'ın en büyük ilçesi Efeler'de mevcut başkan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile sandığa gidecek. 33 kişiden oluşan belediye meclis üyesi aday listesini Efeler İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Teslim edilen listede şu isimler yer aldı; "Halis Günday, İsmail Evran, Hasan Sarı, Behçet Özkan, Selahettin Durak, Tuncer Saray, Mehmet Öcal, Mustafa Çakır, Fuat Özdemir, Haydar Arslan, Cengiz Sayın, Mustafa Kemal Aksongur, İsmail Soydar, Neriman Arat, Adnan Akoğlu, Ali Niçin, Hasan Ali Aydınca, Ahmet Büyüktarakçı, Necati Dolmacı, Hasan Kocaman, Muzaffer Çıbık, Özcan Türkoğlu, Vedat Coşkun, Özlem İrik, Hatice Yalçınkaya, Durmuş Ali Köylü, Adnan Yalçınkaya, Özlem Başatik, Gül Ergün, Mülkiye Karakaş, Elif Serbest, Hamide Doğan, Rafet Karaman."

Kontenjanda; Sumran Ünal, Betül Akçanal, Mine Selçuk, Serkan Güvenç, yedek olarak; Çiğdem Doğan, Güler Doğan, Şerife Karakaş, Naile Dikmen, Yaşar Kurtoğlu listeye girdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Karaman, Aydın, Efeler, Demokrat Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Bakan Fikret Ünlü'yü Son Yolculuğuna 5 Bin Kişi Uğurladı Bankalar Birliği Başkanı: Kulüplerin Nakit Akışkanlıklarını Düzenlemek İstiyoruz

HDP Patnos Adaylarını Tanıttı Azeri Model Mahbuba Mammadzada, Bekaretini 2 Milyon Sterline Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 11:46:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özakcan'ın Yol Arkadaşları Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]