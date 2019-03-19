Özakcan; "Jeotermallere Ruhsat Vermedik"

Özakcan; "Jeotermallere ruhsat vermedik"AYDIN - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Özakcan rakiplerinin kendisi için jeotermal santrallere ruhsat verdiği şeklindeki iddialarına cevap verdi.

Özakcan; "Jeotermallere ruhsat vermedik"



AYDIN - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Özakcan rakiplerinin kendisi için jeotermal santrallere ruhsat verdiği şeklindeki iddialarına cevap verdi. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Özakcan Kalfaköy Mahallesi'ni ziyaret etti. 2014 yılında Aydın'ın büyükşehir statüsü kazanmasının ardından kurulan Efeler Belediyesi'nin sorumluluğunun çok büyük olduğunu aktaran Özakcan, "Göreve geldiğimizde oturacak bir sandalye masamız, kazma küreğimiz yoktu. En kısa sürede birimlerimizi kurarak halkımıza etkin bir şekilde hizmet eder hale getirdik. Şimdilerde 30'u aşkın iş makineleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu geçtiğimiz 5 yıllık süre içerisinde tüm bu yapılanmaları tamamlarken vatandaşlarımızda da yüzde 80'lere varan bir memnuniyet oluşturduk" dedi.



Millet İttifakı Adayı CHP'li Fatih Atay'ın Kalfaköy Mahallesi ziyaretinde kendilerine iftiraya varan sözler sarf ettiğini belirten Başkan Özakcan, "Fatih bey buradaki ziyaretinde jeotermal çalışmaları için gelen dozerlerin altına yatar çalışmalara engel olurum demiş. Bizim jeotermal santrallere ruhsat verdiğimizi söylemiş. Biz hiçbir jeotermal kuyusuna ruhsat vermedik. Böyle bir yetkimiz de kanunen yok. Yasal olarak olmayan bir yetkiyi biz nasıl kullanalım? Sadece iskan ruhsatı ile ilgili bir konu vardır, diğer kuyu ruhsatı ile ilgili tüm yetkiler Devlet Su İşleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğündedir. Yok valiye kafa tuttum, dozerlerin önüne yatarım gibi sözlerini anlamış değilim. Sen valiye kafa tutarsan, halka ne yapmazsın? Kabadayılık yaparak belediye de devlette yönetilmez. Eğer siz kurallara, yasalara uymazsanız bulunduğunuz yerde ancak anarşi ortaya çıkarırsınız hizmet değil" diye konuştu.



"Jeotermalle ilgili çalışma yapan tek belediyeyiz"

Özakcan jeotermal ile ilgili çalışma yapan tek belediyenin kendileri olduğunu hatırlatarak, "Belediye meclisimizdeki arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz komisyon ile jeotermal santraların kentimize verdiği zararları içeren bir çalışma yaparak rapor hazırladık. Bunun mücadelesini de biz veriyoruz. Biz temiz enerjiden yanayız. Dalama Mahallesi'nde güneş enerjisi kurarak geçtiğimiz günlerde açılışını yaptık. Bizim jeotermale falan ihtiyacımız yok ama bu enerji politikasının yanlış bir ürünü olarak bu sorun ve sıkıntıları yaşıyoruz. Biz Türkiye'ye örnek olacak güneş enerjisi santralimiz ile hem belediyemize gelir sağlıyor, hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunuyoruz. Bu projeyi de belediyemizin kendi imkanları ile gerçekleştirdik. İnşallah 31 Mart'tan sonra da bugüne kadar kazandığımız deneyimle, çalışmalarımızı daha da artan bir ivme ile devam ettirmek istiyoruz "ifadelerini kullandı.

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