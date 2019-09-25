Özal İlhan'dan turizmde atılması gereken adımlar

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Turizm ve Seyahat Fuarı açılışı öncesi turizm adına atılması gereken bazı adımları açıkladı.



10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın 26- 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Van'da açılacağını ifade eden Özay İlhan, "Öncelikle fuarın ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Van ekonomisi için turizm ve tarım başlıca iki ana sektördür. Bu nedenle fuar daha da önem arz etmektedir. Fuarın amacı muhakkak ki Van'ın turizm potansiyelini arttırmaktır, ekonomik anlamda kente katkı sağlanmasıdır.



Fakat ilimiz sınır şehri olması nedeniyle uluslararası taşımacılığın ülkemizdeki ana merkezi konumunda olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi illere uzak durumdadır. Bu nedenle havayoluyla seyahat çok daha fazla önem kazanmaktadır. Van bugün bırakın turizm için yolcu taşımayı, mevcut vatandaşlarını taşıyabilecek sefer sayısında bile yetersiz durumdadır. Uçak bulunmadığı gibi uçak fiyatları da çok pahalıdır. Bugün ilimizde İranlı turistler sayesinde oteller dolu olsa da yarın İran'ın alabileceği bir kararla turist gelişi de bir anda yok denecek kadar azalabilir. Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden biri olmaya aday olan ilimiz için mutlak suretle turizmin ayağa kaldırılması adına; Van Havalimanına yurtiçi ve yurtdışı Van- Tebriz, Van- Erbil, Van- Bakü gibi yerlere karşılıklı seferler eklenmelidir. Mevcut uçuş yapılan illerin sefer sayısı artırılmalıdır. Bilet fiyatları makul seviyeye çekilmelidir. Özellikle ilimizin yatak kapasitesinin arttırılması için gerekli adımlar atılmalıdır. Turizmde sadece İranlı turistlere bel bağlanmamalı, yerli ve yabancı turistlerin ilimize gelmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır" dedi. - VAN