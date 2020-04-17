Özal, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika

Özal, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı
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Saygı duruşu Kuran-ı Kerim okunması Dua edilmesi Genel görüntüler İSTANBUL - 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:34 Kaynak: AA
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