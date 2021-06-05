Özalan ve Türkkan arasında geçen "müjde" polemiği gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında verdiği doğal gaz müjdesi sosyal medyada polemiğe neden oldu. AK Partili vekiller ile muhalefet vekillerinin sosyal medyada "müjde" ile ilgili yaptığı paylaşımlar gündeme damga vurdu.

TWİTTER'DA TT OLDU

İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın, Cumhurbaşkanının verdiği doğal gaz müjdesi ile ilgili attığı tweet kısa sürede binlerce yorum alırken AK Parti TBMM idari amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın, Lütfü Türkkan'a verdiği cevap Twitter'da TT oldu.

"SEVİNMENİZİ BEKLEMİYORUZ"

"Alpay" başlığı ile açılan hashtag'e binlerce yorum atıldı. Türkkan, yaptığı paylaşımda "Vereceği en büyük müjde; beceremedim, bırakıyorum" ifadelerini kullanırken, AK Partili Özalan ise Türkkan'a cevap olarak, " Sizin için en büyük müjde, Genel Başkanınız Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapması. O yüzden vatanın ve milletin faydasına olacak bir şeye sevinmenizi beklemiyoruz" dedi.