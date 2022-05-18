Özalp Belediyesi 30 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Özalp Belediyesi 30 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi

18.05.2022 12:21

Özalp Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla 30 bin fide dağıttı.

Özalp Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla 30 bin fide dağıttı.

Eski devlet hastanesi alanında yapılan fide dağıtım töreninde konuşan Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Tolgahan Soylu, tarımsal üretimin öneminin her geçen gün çok daha fazla anlaşıldığını söyledi.

Kurdukları seralarla ilçedeki çiftçi ve üreticilere destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün belediyemizin seralarında yetiştirilen 30 bin domates, salatalık, patlıcan ve biber fidesinin dağıtımını gerçekleştirdik. Amacımız ilçede tarımsal alanda çeşitliği artırmaktır. Yerli tohumlardan üretilen fideler dağıtıldı. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Nasır'ın destekleriyle bu çalışmayı gerçekleştirdik. İlçe halkımıza hayırlı olsun."

Aldıkları fideleri sera ve bahçelerine ekeceklerini belirten ilçe sakinlerinden Sait Gökçer, desteklerinden dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti.

Özalp Belediyesi 30 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi
Özalp Belediyesi 30 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi
Özalp Belediyesi 30 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi
Özalp Belediyesi 30 bin fide dağıtımı gerçekleştirdi

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Kaynak: AA

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