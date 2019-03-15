Son Dakika Haberleri: Özalp Belediyesi Bez Torba Dağıttı

Özalp Belediyesi Bez Torba Dağıttı

1 saat önce

Özalp Belediyesi "Doğayı Koru Ekolojik Yaşa" projesi kapsamında plastik poşet kullanımının azaltılması için bez torba dağıttı.

Özalp Belediyesi Bez Torba Dağıttı, System.String[]
Özalp Belediyesi "Doğayı Koru Ekolojik Yaşa" projesi kapsamında plastik poşet kullanımının azaltılması için bez torba dağıttı.

İlçede vatandaşlara, ücretli tek kullanımlık plastik poşetler yerine, uzun süre kullanabilecekleri bez torbalar verildi.

Vatandaşlardan Nurten Yalçınkaya, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, belediyeye teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Özalp, Güncel
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